Ein Todeshauch im Bücherwurm

Wahre Geschichten sind schockierender als jeder Krimi: Neue spektakuläre Fälle von Klaus Püschel und Bettina Mittelacher

von René Erdbrügger

28. September 2018, 16:00 Uhr

Knochenmeißel, Rippensägen und Schädel gehörten zu den Utensilien, die der international gefragte Rechtsmediziner Professor Klaus Püschel mit sich trug. Er und seine Co-Autorin und Journalistin Bettina Mittelacher haben ihr neu erschienenes Werk mit dem Titel „Der Tod gibt keine Ruhe“ im Pinneberger Bücherwurm vorgestellt.

120 Gäste verfolgten die Lesung, bei der die Autoren Einblicke in die abnorme Psyche von Straftätern gaben, gebannt. „Für mich ist ist diese Lesung in Pinneberg ein Heimspiel“, sagte Püschel, der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin am UKE ist. Denn er sei auch zuständiger Arzt für das Krematorium in Tornesch und wohne in Hamburg Nord-West.

„Die negativen Eindrücke darüber, wie plötzlich ein menschliches Leben ausgelöscht werden kann, wie zerbrechlich der menschliche Organismus, wie böse die Fantasie des Mörders ist und wie traurig Angehörige sein können, dürfen nicht verunsichern“, sagte Püschel, der im Jahr mehrere tausend Tote untersucht. Sie könnten im Gegenteil dazu anspornen, dem Leben alles abzuringen, was es an Positivem bietet und das Leben wertzuschätzen. Der Rechtsmediziner schilderte detailliert den grausamen Fall des Serientäters Fritz Honka. Die Polizei kam dem als legendären Schlächter von St. Pauli bekannten Mann mittels eines Wohnungsbrandes auf die Spur. „Es ist bedrückend, dass die getöteten Frauen von niemanden vermisst wurden“, sagte Püschel. Der Rechtsmediziner klärte auf, wie er die Leiche mittels einer Verletzung am Fingergelenk identifizierte. Die Besucher zeigten sich bewegt und erschüttert. Matthias Thomé gab an, die Fälle des Serientäters in den Medien verfolgt zu haben.

Thomé zeigte sich angetan, mittels der Beamer-Vorträge Einblicke in die Rechtsmedizin zu erhalten. Karin Qietsch nutzte die Chance, sich Bücher von Püschel signieren zu lassen. „Ich finde die Fälle interessant und gruselig“, erläuterte Quietsch.

Autorin Mittelacher lobte die „schöne Atmosphäre“ der Pinneberger Buchhandlung. „Mit unseren Berichten möchten wir dazu beitragen, aufzuklären, damit sich derartige Vorfälle nicht wiederholen“, betonte die Autorin. Die Fälle zeigten, dass es sehr DNA-findige Ermittler gibt. Auch die in den Büchern geschilderten Berichte über zu Tode geschüttelte Babys und schockierende, mittels Smartphone verursachte Unfälle gemahnten zur Vorsicht. So findet sich im Buch das Schicksal einer jungen Frau, die mit unaufmerksamem, aufs Smartphone gerichteten Blick in Bahngleise stürzt. Der einfahrende Zug durchtrennt beide Unterarme vom Oberkörper. „Auf den Schienen liegen die Hände der Frau mit Teilen der Unterarme und dazwischen das Smartphone, das noch auf Sendung ist. Wie bizarr“, schreibt Mittelacher.

Püschel ergänzte die Lesung mit Anekdoten über rollende Störtebeker-Köpfe und eine 3000 Jahre alte Moorleiche. Das Team habe vorab irrtümlich angenommen, dass es sich um eine nur 30 Jahre lang vermisste Frau handele. „Ein kleiner Fehler“, kommentierte Püschel trocken. So manchen Zuhörer zog es nach der Lesung schnell zurück in die sicheren, heimischen vier Wände.