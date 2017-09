Veranstaltung : Ein Tag für Pinnebergs Kinder

vergrößern 1 von 2 Foto: Felisa Kowalewski 1 von 2

Pinneberg | Kindertag in Pinneberg – das bedeutet Spiel und Spaß rund um die Drostei, Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren, aber auch die Möglichkeit, das eigene Können auf einer Bühne zu präsentieren. Am Sonntag, 17. September, wird der besondere Tag bereits zum 22. Mal veranstaltet. Dann ist ab 11 Uhr Programm für Pinnebergs Kinder (siehe Infokasten).

Organisiert wird das Event von der Stadt Pinneberg in Kooperation mit dem Verein Pinneberger Kinder. „Der Kindertag ist eine Institution für Pinneberg“, sagt Bürgermeisterin Urte Steinberg. „Wir bieten einen Tag, der seinesgleichen sucht, und das meiste ist kostenlos.“ Ganz bewusst werde der kommerzielle Bereich auf das Nötigste beschränkt, im Zentrum stünden die Kinder. Kurt Desselmann, Vorsitzender des Vereins Pinneberger Kinder, fügt hinzu: „Kinder sind unsere Zukunft, sie sollen sich hier wohlfühlen und Pinneberg als liebenswerte Stadt kennenlernen.“

Und die hat einiges zu bieten: 40 unterschiedliche Vereine und Organisationen beteiligen sich und stellen den Kindertag mit Hilfe von 140 ehrenamtlichen Helfern auf die Beine. Mit dabei sind unter anderem die Pfadfinder, die Jugendfeuerwehr, das Forum Theater und der Jugendtreff Komet. Auf der Drostei Wiese können die Kinder unter anderem Stockbrot überm Lagerfeuer backen, Heißluftballons aus Pappe herstellen, Fußball spielen oder sich im Kampfsport üben. Hüpfburg, Radfahrparcours und Jumi Cars warten auf dem Drosteivorplatz, während auf der Bühne Musik spielt und Balletttänzer oder Fechter wirbeln. Erstmals wird das Bühnenprogramm vom Kinder- und Jugendbeirat moderiert.

Eine Besonderheit gibt es dieses Jahr: Anstatt wie gewohnt am Vortag des Festivals Wake up Pi, wird der Kindertag zusammen mit dem Drostei-Open-Air zu deren 250-jährigem Bestehen veranstaltet. „Dadurch können wir die Bühne mitbenutzen“, erläutert Heiner Koch vom Fachbereich Schulen, Kindergärten, Jugend. „Seit einem Jahr laufen die Planungen, seit Mai sind wir intensiv dabei.“ Die Organisation lag erstmals in den Händen seiner Kollegin Aslihan Yeslikaya.

Das Budget der Stadt lag bei 1000 Euro. Deswegen gilt der Dank der Veranstalter allen Sponsoren. Das Stadtmarketing entwarf Plakate und Flyer, der KSP sorgt für Sitzmöglichkeiten und Fußballtore, die Stadtwerke sorgen für Strom und Wasser. Die Volksbank Pinneberg Elmshorn sponsert die Hüpfburg und die Stiftung Landdrostei die Bühne. Dazu kommen die Kosten für die einzelnen Attraktionen der Vereine und Organisationen. „Es ist ein Vielfaches dessen, was wir investieren konnten“, sagt Steinberg. Auch Desselmann dankt den vielen Helfern: „Ohne Engagement könnte so ein Kindertag gar nicht durchgeführt werden“, sagt er. „Die Kinder werden hier schöne Stunden erleben.“

von Felisa Kowalewski

erstellt am 01.Sep.2017 | 13:00 Uhr