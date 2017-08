Ein Stopp in Prisdorf lohnt sich

vergrößern 1 von 4 Foto: Gretzschel(3) 1 von 4





Im Prisdorfer Wartehäuschen, seit dem Jahr 2009 unter Denkmalschutz und von einem Verein gehegt und gepflegt, können zurzeit faszinierende Aufnahmen der Südsee-Reise von Matthias Gretzschel (kleines Foto) bestaunt werden. Das mehr als 100 Jahre alte Gebäude ist Tag und Nacht zugänglich. Der Eintritt ist frei. Die Fotografien sind Zeugen einer jahrelangen Leidenschaft des Kulturredakteurs des Hamburger Abendblatts.

Alles begann im Jahr 2003. Der heute 60-Jährige war als Redakteur dem Zauber der Südsee verfallen, als er die Ausstellung „Hamburg: Südsee – Expedition ins Paradies“ für die Zeitung begleitete. Mit der Ethnologin Dr. Antje Kelm reiste Gretzschel erstmals 2006 nach Papua-Neuguinea. Etwa 13 500 Kilometer ist Neuguinea, nach Grönland die zweitgrößte Insel, von Hamburg entfernt. Etwa 16 Flugstunden muss der Fernsüchtige aushalten, um ins Land, wo die Masken tanzen und noch „die wirklichen Menschen leben“ (Emil Nolde), zu reisen.

Was Gretzschel dort erlebt hat, behält der in Prisdorf lebende Autor nicht für sich: In seinem neuen Buch „Geister der Südsee. Bei den Schamanen, Geheimbünden und Feuertänzern im Bismarckarchipel“ breitet er auf etwa 209 Text- und Bildseiten ein bis heute auf den Europäer so geheimnisvoll wirkendes Leben aus. Mit Schreibblock und Fotoapparat suchte und fand Gretzschel spannende Gesprächspartner vor Ort. Im Buch geht es um Paradiesvögel, um Elendsviertel, Rauschmittel, Gedenkstätten und Menschenfleisch, um Tänze und Mythen, lebende Legenden wie Queen Emma, archaische Rituale, kulturelle Verständigung und Hamburger Südsee-Pioniere.

Gretzschel versteht es, die spannenden Texte nicht wissenschaftlich zu überfrachten. In Ich-Form lässt er den Leser daran teilnehmen, wie er Land und Menschen erspürt und erlebt. Ganzseitige Wiedergaben der beeindruckenden Farbaufnahmen erzeugen einen Sog-Effekt, dem sich der Leser nicht entziehen kann. „Geister der Südsee“ dient als perfekter Reise-Ersatz auf die Südhalbkugel. 13 500 Kilometer entfernt.







> Matthias Gretzschel: „Geister der Südsee“, etwa 209 Seiten, mit Farbfotos und historischen Aufnahmen; bei Koehler Verlagsgesellschaft, ISBN 978-3-7822-280-9; 24,95 Euro.

von ina

erstellt am 16.Aug.2017 | 10:56 Uhr