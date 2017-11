Ein Stern am Plattdüütsch-Himmel

vergrößern 1 von 2 Foto: Schmidt 1 von 2

Sie heißt Stella – Stern bedeutet das auf Italienisch und Star auf Englisch. Ihrem Namen wird die achtjährige Stella Lüders nun gerecht, denn sie ist der kleine Star am weihnachtlichen plattdeutschen Abend, den die Pinneberger Bühnen in Zusammenarbeit mit dem Theotervereen Bossel-Hogenfiedel am Freitag, 1. Dezember, in der Borstel-Hohenradener Schmiede veranstalten. Ein buntes Programm aus Musik und Geschichten original plattdeutscher Autoren werden erprobte Unterhaltungskünstler zum Besten geben und damit eine nordisch-urige vorweihnachtliche Gemütlichkeit verbreiten. Auch die kleine Stella wird ein plattdeutsches Gedicht vortragen – sie lernt den Dialekt ihrer Eltern und Großeltern in einer AG der Borstel-Hohenradener Grundschule bei Helga Hardewig vom Theotervereen, die am Abend in der Schmiede selbst aktiv sein wird. „Ich kann als einzige in meiner Klasse Platt“, berichtet Stella stolz. Sie sei neugierig gewesen auf die eigentümliche Sprache, die auch ihr Vater spreche. „In meiner Klasse wissen viele gar nicht, dass es Platt überhaupt gibt“, berichtet Stella. „Aus Spaß bin ich mal in die Klasse gekommen und habe gesagt ,Moin, leeve Lüt‘, und alle sagten nur ,hä?‘“ Dann gibt Stella schon eine Kostprobe des Gedichts, das sie am Freitag vortragen möchte. Kinderstimmen „op Platt“ – ein selten gewordener Klang.

Auch die Erwachsenen haben einiges zu bieten. Für Musikalisches sorgen Hartmut Tank und Hardewig, die zu Gitarrenbegleitung mit dem Publikum gemeinsam singen. Heidi Maak und Uwe Winter bieten plattdeutsche Lieder mit dem Akkordeon. Günther Kuhn, ein Borstel-Hohenradener Urgestein, berichtet wie Weihnachten früher war und wie er es heute erlebt. Peter Heinitz erzählt besinnliche und nachdenkliche Geschichten verschiedener Autoren und Thore Jaspers unterhält mit Gedichten. Warum das alles auf Platt? „Dat is uns Moderspraak“, antworten nahezu alle im Chor.