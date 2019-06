Ein Segen, der Gott erfahrbar macht

von Karina Voigt

21. Juni 2019, 15:59 Uhr

Der Aufenthalt in einem Krankenhaus kann sehr existenziell sein. Dies gilt im Blick auf die Erkrankung selbst und auf die Behandlungen und Operationen. Existenziell ist auch der Blick auf das Erleben dieser völlig anderen Lebenssituation.

Mancher Patient im Krankenhaus fühlt sich „von Gott und der Welt verlassen“.

Patienten und Patientinnen sind auf die Versorgung durch die Pflegenden und Ärzte und Ärztinnen angewiesen und sie brauchen die Unterstützung aus Familie und Freundeskreis: Besuche, kleine Mitbringsel, offene Ohren und Herzen, die Zuhören. Oder sie brauchen offene Hände, die da sind und halten, wenn es nichts zu sagen oder zu tun gibt.



Jede schwere Erkrankung stellt große Fragen, die oftmals ohne Antwort bleiben müssen. Die Frage nach Gott ist auch einer dieser Fragen, die keine direkte Antwort erhält. Aber es ist möglich, sich der Nähe Gottes zu erinnern. Vielleicht mit Worten, die viel größer sind, als wir selber gerade selber für wahr halten können.

Der Zuspruch von Segen ist ein solcher Zuspruch der Nähe Gottes. Die Aufgabe eines Segens könnte kurz gefasst lauten: Was auch passiert, Gott ist bei Dir und begleitet Dich! Segen bewahrt nicht vor Schwierigkeiten, aber er erinnert uns an Gottes Nähe gerade dann, wenn uns das Herz schwer wird.



Das Evangelische Gesangbuch beinhaltet einen wunderbaren Segen. Unter der Überschrift „Reisesegen“ ist ein Segen formuliert, der die Nähe Gottes zusagt. Gott ist bei uns auf unserer Reise durch das Leben, gerade auch in schwierigen Zeiten! Dies gilt auch im ganz normalen Alltag, jeden Tag neu. Dieser Segen lokalisiert die Nähe Gottes rund um den Körper und macht ihn damit ganzheitlich erfahrbar. Dieser Segen lässt sich nicht nur denken, sondern auch wirklich spüren.



Gott sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen.

Gott sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen.

Gott sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen.

Gott sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst.

Gott sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.

Gott sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen.

Gott sei über dir, um dich zu segnen.

So segne dich der gütige Gott. Amen.

(EG 922, bearbeitet)