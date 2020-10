Voting des Tages : Ein Recht auf Homeoffice – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

12. Oktober 2020, 18:00 Uhr

Mit dem Ende des Sommers verbringen immer mehr Menschen Zeit in geschlossenen Räumen. Das macht sich auch anhand von steigenden Corona-Infektionszahlen bemerkbar. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält um Weihnachten herum 19.200 Neuinfektionen am Tag für möglich.

In immer mehr Firmen laufen die zwischenzeitlich eingeführten Regelungen zum Homeoffice für Mitarbeiter aus oder sind bereits ausgelaufen. Dann heißt es für die Angestellten: Zurück ins Büro – oder?

Weiterlesen: Schluss mit Homeoffice: Darf mein Chef mich zurück ins Büro zwingen?

Nach deutschem Recht haben Angestellte keinen Anspruch auf Homeoffice oder Telearbeit, auch nicht während einer Pandemie, sagte Anna-Lena Hollo, Wissenschaftliche Mitarbeiterin von der Leibniz Universität Hannover. Das könnte sich allerdings ändern. So möchte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) noch diesen Herbst einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorlegen. In "Bild am Sonntag" hatte Heil angekündigt, dass jeder ein Recht auf Homeoffice bekommen solle, wenn der Arbeitsplatz es zulasse – auch nach der Pandemie.

Wir fragen daher heute:

Ein Recht auf Homeoffice – wie stehen Sie dazu? Ja, jeder Arbeitnehmer sollte das Recht dazu haben, wenn es möglich ist. Nein, der Eingriff in die Arbeitsabläufe wäre zu gravierend. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.