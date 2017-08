Urteil wegen Körperverletzung : Ein Prozess ohne den Angeklagten

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Tornesch/Elmshorn | Sie hatten ihre Opfer in der Straße Bockhorn in Tornesch hinterrücks attackiert und auch als diese bereits am Boden lagen nicht von ihnen gelassen. Die gerichtliche Aufarbeitung der Tat vom 26. März 2016 hat gestern ihr vorläufiges Ende gefunden. Einer der Täter war bereits verurteilt, der andere erhielt nun ebenfalls einen Strafbefehl. An der für gestern Vormittag anberaumten Verhandlung nahm der 26-Jährige allerdings nicht teil − zum Ärger aller Involvierten.

Körperverletzung und Bedrohung, so lautete der Vorwurf gegen die zwei Männer, die Ende März vergangenen Jahres einen Tornescher und dessen Schwiegervater angegriffen hatten. Dafür wurde einer der Angeklagten, ein 27 Jahre alter Lübecker, im Februar dieses Jahres zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Verfahren gegen den zweiten Täter, einen 26-jährigen Tornescher, stellte das Gericht damals ein − gegen Zahlung einer Geldauflage. Diese habe der Mann jedoch nicht erfüllt, sagte Richterin Renate Päschke-Jensen gestern. Entsprechend musste das Verfahren fortgesetzt werden, samt neuem Gerichtstermin.

Im Elmshorner Amtsgericht erschien der 26-Jährige gestern allerdings nicht. Wohl aber die beiden Opfer der Attacke, die erneut als Zeugen aussagen sollten – doch eine Befragung kam so nicht zustande. Ärgerlich war dies vor allem für den Schwiegervater, war er nach eigenen Angaben doch extra aus Pulheim bei München in die Krückaustadt gereist. Richterin Päschke-Jensen war dies sichtlich unangenehm. „Das ist wirklich ärgerlich und tut mir sehr leid“, sagte die Richterin. Doch die beiden umsonst Erschienenen betonten: „Sie können ja nichts dafür.“ Sie werden nun aus der Staatskasse entschädigt.

Verurteilter muss 900 Euro zahlen

Die Amtsanwältin, die vor Gericht die Staatsanwaltschaft vertrat, beantragte den Übergang in das schriftliche Verfahren sowie den Erlaß eines Strafbefehls gegen den 26-Jährigen. Dessen wirtschaftliche Verhältnisse seien jedoch unklar, waren sich Päschke-Jensen und die Amtsanwältin einig. Nach eigenen Angaben habe er jüngst seinen Job als Abfallentsorger verloren, sagte die Richterin. Sie verurteilte den Angeklagten schließlich wegen Körperverletzung und Bedrohung zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro − und entsprach damit dem Antrag der Amtsanwältin. Die Motive der Verurteilten blieben gestern unklar. Immerhin: Bleibende gesundheitliche Schäden haben die beiden Opfer nicht davon getragen, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung sagten.

von Philipp Dickersbach

erstellt am 02.Aug.2017 | 16:00 Uhr