Ein neues Jugendmobil

Die „Offene Außer-Schulische Einrichtung“ (Oase) hat ein neues Auto, bekannte Angebote und künftig auch WLAN

14. Oktober 2019, 17:59 Uhr

Rellingen | Beliebt und nicht mehr wegzudenken aus Rellingen: Erik Neumann (kleines Foto) und das Jugendmobil der Oase („Offene Außer-Schulische Einrichtung“). Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann ist seit mehr als sechs Jahren für Kinder und Jugendliche der Gemeinde da. Dreimal in der Woche fährt Neumann die drei Grundschulen an, montags wechselt der Standort und am Donnerstag steht das Jugendmobil auf dem Sportplatz Rellingen Ort. Von 18 bis 20 Uhr kickt Neumann anschließend mit Kindern ab neun Jahren.

„Die Kinder lieben das Mobil“, weiß Achim Diekmann (Grüne) vom Ausschuss für Kinder/Jugend/Sport. Deswegen hat die Politik Geld locker gemacht und ein neues Auto gesponsert. Aber auch, weil das alte Mobil insgesamt Reparaturen von 43 000 Euro verursacht hatte.

Der Beschluss seitens der Politik sei einstimmig gewesen und so wurden die Kosten in Höhe von 63 000 Euro übernommen, sagt Ortsjugendpfleger Daniel Mietz (kleines Foto).

So solle gezeigt werden, dass die Arbeit der Oase geschätzt werde, sagt Bürgermeister Marc Trampe (parteilos). „Das Jugendzentrum ist ein wichtiger Anlaufpunkt für alle Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde“, führt er aus. Aber nicht nur Kinder und Jugendliche finden bei Mietz und Neumann Ansprechpartner. „Auch die Eltern kommen mit den unterschiedlichsten Belangen zu uns“, erläutert Neumann. „Groß und Klein sind dabei.“

Diese aktive Jugendarbeit wird auch von der Bürgerstiftung Rellingen unterstützt. Sie spendete einen Kicker für das Mobil. Der Pinneberger Neumann ist nach wie vor mit großer Leidenschaft dabei. „Der Beruf des Groß- und Außenhandelskaufmanns war einfach nichts für mich. Das war nicht meine Welt“, sagt er. Während er spricht kommen Kinder angerannt und wollen mit ihm spielen. „Ich schätze es, zu sehen, wie sich Freundschaften entwickeln.“ Denn es ist egal wer in die Oase oder zum Jugendmobil kommt: „Wir bauen Brücken“, ist sich Neumann sicher. Auch Mietz weiß, wie wichtig die Arbeit ist. Seit zehn Jahren steht auch er für Kinder und Jugendliche mit Rat und Tat zur Seite. Die Oase ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 12 bis 18 Uhr und am Freitag von 12 bis 16 Uhr geöffnet. „Vorbeikommen kann jeder, der Lust auf verschiedene Freizeitangebote hat: Ob Kicker, Billard, Computer und Konsolen sowie In- und Outdoorspiele“, sagt Mietz. Und eine Neuigkeit gibt es noch: „Wir haben geplant, dass das Jugendmobil mit WLAN ausgestattet werden soll“, führt er aus.