Ein neuer Markt für Kinderkram

erstellt am 08.Sep.2017 | 16:00 Uhr

„Mein Ziel ist es, im Umkreis einer der größten Kleidermärkte zu werden“, sagt Nils Kühn, Erster Vorsitzender des im Juni gegründeten Vereins zur Förderung des Johanniter-Hauses Pusteblume in Borstel-Hohenraden. Kühn und seine acht Mitstreiterinnen haben sich vorgenommen, einen professionell aufgezogenen Gebrauchtwarenmarkt für Kinderkleider und mehr zu organisieren, der regelmäßig zwei Mal jährlich stattfindet.

„Es soll aber kein gewöhnlicher Flohmarkt werden“, erläutert Kühn. Die Waren sollen wie in einem Kaufhaus nach Größen und Typ sortiert ausgestellt werden, die Einkäufer sammeln sich ihre Waren zusammen und bezahlen am Ende alles an einer einzigen Kasse. Verkäufer müssen ihre Artikel vorher kennzeichnen, können sie dann beim Team abgeben und hinterher ihren Erlös und die nicht verkauften Sachen wieder abholen.

Anstelle von Standgebühren gehen zwanzig Prozent des Erlöses aus dem Verkauf an den Verein – und der schafft davon Sachspenden für den Kindergarten Pusteblume an, die dieser gebrauchen könnte. Die gesparte Zeit am Verkaufsstand müssen Verkäufer aber dennoch investieren: Sie sollen jeweils in dreistündigen Einheiten mithelfen. Das kann beim Auf- oder Abbauen, Kleidersortieren, Kassieren, Verkauf in der Cafeteria oder Ordentlich-halten der Warenstände im Verlauf sein. Zur Belohnung für ihren Einsatz dürfen alle Verkäufer und Helfer als Erstes am Markttag um 9 Uhr Waren kaufen, bevor die Öffentlichkeit Einlass bekommt.

Gespräche zur Zusammenarbeit habe es auch mit dem Organisationsteam des Flohmarkts der Grundschule gegeben, man sei aber nicht zusammen gekommen. „Es sollte auf keinen Fall wie eine Konkurrenzveranstaltung aussehen“, sagt Kühn. „Deswegen war es mir wichtig, miteinander zu reden. Es geht uns um das Dorf und dessen Wohlergehen.“ Schließlich habe man aber zu unterschiedliche Absichten: Das Schulteam möchte am klassischen Flohmarktkonzept festhalten. Auch sei man dort noch gar nicht sicher, ob und mit welcher Frequenz weiterhin Veranstaltungen geplant werden. „Deswegen haben wir uns entschieden, jeder für sich weiter zu machen“, sagt Kühn, „das ist aber eine ganz friedliche Entscheidung gewesen.“ Denn Kühn und seine Mitstreiter haben viel vor: Der Markt soll jetzt zweimal jährlich stattfinden, jeweils im Herbst und im Frühjahr. „Da steckt auch richtig viel Arbeit drin“, erläutert der Erste Vorsitzende. Seit Vereinsgründung habe man sich bereits sechsmal getroffen. Auch sieben Sponsoren wurden angesprochen und gewonnen, darunter die Borstel-Hohenradener Ortsgruppen der politischen Parteien: SPD, CDU und FWG sowie weitere private Firmen spenden für den guten Zweck. Alle Einnahmen, die der Verein überschüssig zu verzeichnen hat, werden wieder dem Kindergarten zugute kommen.

Als Einnahmequelle dient auch das Kuchenbüfett. Eltern der Kindergartenkinder werden Kuchenspenden einreichen, die während der Veranstaltung verkauft werden können. Auch hier entstehen weitere Einnahmen. Der erste Termin ist Sonnabend, 7. Oktober, doch auch der Folgetermin steht schon fest: Am 3. März soll es wieder los gehen mit dem Kleidermarkt. „Bis dahin werden wir weiter aufrüsten, zum Beispiel wollen wir dann die Ware elektronisch scannen“, kündigt Kühn eifrig an. „Das soll hier richtig professionell werden.“