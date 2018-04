Ein neuer Komet erstrahlt

Neubau des Jugendzentrums feierlich eingeweiht / 200 Quadratmeter Platz für Kinder und Jugendliche

von René Erdbrügger

28. April 2018, 16:00 Uhr

„Ein Schuhkarton“ hätte Saim „Kasi“ Cetinkaya gereicht, „nur mit vielen vielen Räumen“. Der Pinneberger Pädagoge hat mehr bekommen. Viel mehr. Der Neubau des Jugendzentrums Komet ist ein schicker Bungalow in Holzoptik geworden, mit Schrägdach und reichlich Platz. 15 Räume auf 200 Quadratmetern stehen Cetinkaya, seinem Team und den jungen Besuchern in Zukunft zur Verfügung. Zahlreiche Gäste überzeugten sich gestern selbst vom neuen Angebot An der Raa. Ganz nebenbei feierte der Komet auch noch seinen 20. Geburtstag.

Ein Anlass für viele Erinnerungen, viele Danksagungen und ein 15-minütiges Video mit 3000 Fotos aus der Geschichte des Jugendzentrums. „Vor 20 Jahren war das Viertel hier ein sozialer Brennpunkt“, erinnerte Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos). Der erste Komet – damals noch unter dem sperrigen Namen Jugendtreff Hogenkamp/An der Raa – , der den Jugendlichen eine Anlaufstelle bieten sollte, bestand aus vier Containern. „Die Jugendlichen haben selbst die Fundamente ausgehoben“, sagte die Rathauschefin und fügte hinzu: „Heute können hier Kinder gut groß werden und das auch dank der Arbeit des Komet.“ Im Komet treffen sich junge Leute aus allen sozialen Schichten.

Cetinkaya war vom ersten Tag an dabei. „Traudchen Perrefort vom Fachbereich Jugend hat damals gesagt: ‚Schau dir das mal an‘. Das habe ich gemacht und es sind 20 Jahre geworden.“ Der Komet etablierte sich schnell als Treffpunkt für Kinder und Jugendliche aus der Nachbarschaft und brauchte deswegen immer mehr Platz. Aus vier Containern wurden schließlich acht – 2006 wurde der Komet so auf eine Fläche von 95 Quadratmetern erweitert. Finanziert wurde die Erweiterung auch durch Spenden, die durch ein Kochbuch der Rathausmitarbeiter erzielt wurden.

Der Traum vom Neubau blieb aber bestehen. Auch weil der Zahn der Zeit zunehmend an den alten Containern nagte. Ein Wasserschaden setzte der Bausubstanz zusätzlich zu. Vor einem Jahr gab die Politik schließlich nach viel Hin und Her grünes Licht und stellte 340 000 Euro in den Haushalt ein. Nachdem diese Hürde überwunden war, ging es schnell. Im November räumte ein Kran die ehrwürdigen Container weg und das Betonfundament für den festen Neubau konnte gegossen werden. Insgesamt war das Gebäude in sechs Monaten fertig.

Im neuen Komet gibt es nicht nur einen Kicker, Billard und Tischhockey, sondern auch einen eigenen Raum, in den sich die Mädchen zurückziehen können. Die Pinneberger Lions versprachen bei der Eröffnungsfeier noch, eine neue Grillecke im Außenbereich zu spendieren. Offiziell nimmt das Jugendzentrum den Betrieb ab der nächsten Woche wieder auf.