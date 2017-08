Ein Loch verhalf unserer Region zu Weltruhm

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Den Preußen verdankt Klein Nordende einen Weltrekord, der heute fast in Vergessenheit geraten ist. Im 19. Jahrhundert ließen sie in Lieth, inzwischen Ortsteil des Elmshorner Nachbardorfes, das tiefste Loch der Welt bohren. 1338 Meter ging es auf der Suche nach Steinkohle in die Erde. Damit dieser Weltrekord nicht in Vergessenheit gerät, erinnert inzwischen ein Stein an diese historische Tiefbohrung. Seite 8



von Karina Voigt

erstellt am 24.Aug.2017 | 19:09 Uhr