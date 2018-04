Ein Koffer voller Schmöker

Literaturkritikerin Annemarie Stoltenberg stellt im Pinneberger Bücherwurm ihre Lieblinge 2018 für den Sommer vor

von shz.de

21. April 2018, 16:00 Uhr

Mit Stift und Papier ausgestattet haben 125 Literaturfreunde die restlos ausverkaufte Bücher-Koffer-Veranstaltung mit Annemarie Stoltenberg in der Pinneberger Buchhandlung Bücherwurm besucht. Die Literaturkritikerin, passend zu ihren Urlaubsempfehlungen mit Blumenhose und Bluse bekleidet, präsentierte sich in Höchstform, als sie 17 ihrer neuesten Lieblingsbücher vorstellte.

Zum Repertoire gehörte das Werk „Aufruhr in mittleren Jahren“ der in Norwegen gefeierten Schriftstellerin Nina Lykke. Mit schwarzem Humor schildert Lykke das Drama um das Paar Ingrid und Jan. Seit 25 Jahren leben sie in Oslo im Wohlstand. Frustriert von ihrer freudlosen Ehe beginnt Ingrid eine Therapie, während Jan in eine Affäre mit seiner Kollegin Hanne schlittert. Als Jan sich von Hanne überreden lässt, Ingrid zu verlassen, reagiert diese gelassen. Die Mutter von zwei verzogenen Söhnen zieht mit ihrer Matratze ins Auto und fühlt erstmals seit langem eine tiefe Zufriedenheit. „Lykkes Romane haben hohes Wiedererkennungspotential. Sie kennen garantiert jemanden, dem so etwas passiert ist“, sagte Stoltenberg zu ihrer Wahl.

Der lyrisch geschriebene „Nachsommer“ von John Bargum trägt den gleichen Titel wie der Roman von Adalbert Stifter um eine späte Liebe. Bei Bargums neuem Roman rankt sich die Handlung jedoch um zwei ungleiche Brüder: Der Kunstkritiker Olof und der mit seiner Familie in die USA ausgewanderte Professor Carl treffen am Sterbebett der Mutter in ihrem Landhaus in den südfinnischen Schären aufeinander. Alte Rivalitäten, Träume, Fehler und Versäumnisse brechen hervor in dem Buch des finnlandschwedischen Autors.

Der Roman „Wie der Vater, so der Sohn“ von Anna Grue, eine der bekanntesten Krimi-Autoren Dänemarks, ist ebenfalls ein pures Lesevergnügen. Die Handlung dreht sich um den Privatdetektiv Dan Sommerdahl. Zwei Leichenfunde erschüttern das beschauliche Christiansund. Doch Sommerdahl ist eigentlich dabei, einen persönlichen Fall zu lösen. Er sucht seinen Vater, dem er nie begegnet ist. Im Zuge des mit spannenden Charakteren und Handlungssträngen angereicherten Romans kommt er aber nicht nur dem eigenen Familiengeheimnis auf die Spur. „Ein großartiger Roman“, bilanzierte Stoltenberg.

Beim Buch „Bewahren Sie Ruhe“ handelt es sich um einen packenden, intelligent geschriebenen Familienroman von Maile Meloy. „Maile Meloy schreibt so spannend, dass es einem fast den Atem raubt“, erläuterte Stoltenberg. Die beiden Cousinen Liv und Nora begeben sich mit ihren vier Kindern auf eine Kreuzfahrt. Während eines Ausflugs mit dem Nachwuchs verschwinden die Kinder spurlos. Während sich die Eltern gegenseitig beschuldigen, geht es für die Kinder ums blanke Überleben.

Stoltenberg band bei der Schilderung ihrer Romane humorvoll Analysen mit ein. Die Zuhörer zeigten sich angetan. „Es handelt sich hier um eine tolle Veranstaltung“, lobte Gabriela Stoffers, die extra aus Ellerhoop herkam. Sie habe bei allen vorgestellten Büchern das Gefühl, sie besitzen zu müssen.