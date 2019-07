Staatssekretär Matthias Badenhop (FDP) zu Gast in der Wabe-Kita in der Pinneberger Parkstadt / Neues Kita-Reform-Gesetz

von René Erdbrügger

04. Juli 2019, 15:06 Uhr

Pinneberg | Der Name Wabe ist ein Akronym und steht für Wohnen, Arbeiten, Betreuen und Entwickeln. Gleichzeitig assoziiert man damit eine Bienenwabe. Dort, wo der Nachwuchs der Bienen aufwächst, wo sich der nahrhafte Honig befindet. Die Biene ist auch das Symbol der Wabe-Kitas. Aus diesem Grund sind viele Kita-Räume honiggelb gestrichen, deshalb gibt es auf dem Kita-Gelände einen Bienenstock.

Gestern hat Matthias Badenhop (FDP), Staatssekretär im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein, die Wabe-Kindertagesstätte in der Parkstadt besucht, um deren Konzept und Pädagogik kennenzulernen. Auf einer Tagung hatte Projektentwickler Joachim Neumann den Politiker eingeladen, sich vor Ort zu informieren.

„Ein Kinderparadies“, so lautet Badenhops Fazit nach nur einer Viertelstunde. Auf seinem Rundgang wurden ihm sowohl der Hort- als auch der Elementarbereich gezeigt. Badenhop besichtigte den Bewegungsbereich mit integrierter Bewegungsbaustelle (nach Elfriede Hengstenberg), das Motorikzentrum, das Kunstatelier, die Holzwerkstatt, den Musik- und Tanzraum, die Lese-Lounge mit Kinderbibliothek sowie den Rollenspielraum. „Wir haben hier die kleinste Bühne von Pinneberg “, sagt Leiterin Zohreh Ranjkardar stolz. Ja, und auch das gibt es in der Wabe-Kita: einen großzügigen Gesundheitsbereich mit kleinen Kneippbecken, in dem die Kinder ihre Runden ziehen, und eine Infrarotsauna. Was noch auffällt: Die Kinder laufen alle barfuß. „Wir haben Fußbodenheizung“, erläutert Ranjkardar, die aus dem Iran stammt und seit etwa 30 Jahren in Deutschland lebt. „Unsere Kita ist für alle Kinder offen“, sagt sie – unabhängig von Staatsangehörigkeit, ethnischer Herkunft, Religion oder sozialer Stellung. Zudem arbeitet die Kita inklusiv. Die Einrichtung bietet Platz für 40 Kinder im Krippenbereich und 60 im Elementarbereich.

Die Erziehungsarbeit in der Wabe-Kita basiert auf dem Konzept der Offenen Pädagogik der Achtsamkeit. Nach dem Morgenkreis werden den Kindern Angebote gemacht. „Die Kinder entscheiden selbst nach ihren Interessen und ihren Bedürfnissen“, erklärt Gabriele Gramann vom Geschäftsführenden Vorstand der Wabe Hamburg, die Badenhop mit durch die Räume führte.

„Ich kannte das bisher nur von der Papiervorlage. Die Offene Arbeit ist eine gute Möglichkeit, dass sich Kinder frei und individuell entwickeln“, sagte Badenhop. Die Einrichtung sei die erste, die er bisher gesehen habe, die Offene Arbeit so konsequent umsetze. Es sei toll, wie sich Pädagogik weiter entwickele.

„Was nicht heißen soll, dass die anderen Kitas schlechte Arbeit machen“, betont er. Es gebe eine Vielfalt an Konzepten, so der Staatssekretär.

Auch das neue Kita-Reform-Gesetz des Landes Schleswig-Holstein kam gestern zur Sprache. In Schleswig-Holsteins 1780 Kindergärten werden künftig landesweit einheitliche, verbindliche Mindest-Qualitätsstandards festgelegt. Dabei geht es darum, die Eltern und die Kommunen finanziell zu entlasten sowie die Qualität der Kitas zu verbessern. Das Gesetz soll im September ins Parlament kommen und zum Start des Kita-Jahres am 1. August 2020 umgesetzt werden. „Eine Milliarde Euro stehen für die Wahlperiode bis 2022 zur Verfügung“, sagt Badenhop. Profitieren dürften vor allem Familien im Speckgürtel um Hamburg in Orten mit teils sehr hohen Kita-Beiträgen. In der Wabe-Kita in der Parkstadt zahlen Eltern für einen Krippenplatz im U 3-Bereich beispielsweise 456 Euro. Greift das Gesetz, werden es nur noch 288 Euro sein. Ein wichtiger Baustein der Reform ist auch die Wahlfreiheit. Eltern dürfen frei entscheiden, wo sie ihre Kinder unterbringen. Ranjkardar befürchtet, dass die Warteliste für die Wabe-Kita in der Parkstadt dann noch länger sein wird als bisher. „500 stehen derzeit bei uns auf der Warteliste.“ Die Wabe-Kita in der Parkstadt sei sehr beliebt.

