Ein Jahr New York in Pinneberg

Musical Company feiert mit mehr als 100 Besuchern eine grandiose Premiere ihrer Neuinszenierung von „Rent“

von Felisa Kowalewski

03. November 2018, 16:25 Uhr

525 600 Minuten, also genau ein Jahr New York, erlebten mehr als 100 Premierengäste des Musicals „Rent“ binnen zweieinhalb Stunden im großen Saal des Hotels „Cap Polonio“ am Fahltskamp. Nachdem die Musical Company Pinneberg (MCP) die deutsche Version von Wolfgang Adenberg bereits im Jahre 2011 erfolgreich aufs Parkett brachte, gelang jetzt auch die Neuauflage mit einer grandiosen Schau.

„Schon seit Januar liefen die Vorbereitungen und Proben zu dieser Neuinszenierung, welche wir hinsichtlich der Darstellungsart und des Bühnenbildes mit etlichen Neuerungen versehen haben, so dass sich ein Besuch auch für Wiederholungstäter unbedingt lohnt“, sagte MCP-Pressesprecher Jan Torben Schunck. Während sich das gebannte Publikum bereits mitten in New York City wähnte – auch dank der liebevoll hergerichteten Kulisse, in der die Zuschauer die von einem Arbeitsgerüst umsäumten Gemäuer eines etwas heruntergekommenen Hauses erkannten. Das Zuhause der „Bohemians“, einer Gruppe junger Künstler, die fortan entgegen aller Widerstände in der Gesellschaft für ihren Erfolg, Liebe, Toleranz und wahre Freundschaft kämpfen.

Allen voran Filmemacher Mark Cohen (Daniel Silva) und Musiker Roger Davis (Arny Oprotkowitz), die in dem Abriss geweihten Appartement zusammen wohnen und mit der Zahlung der Miete schwer zu kämpfen haben. Doch Not macht erfinderisch. Und während Roger „den großen Song“ komponieren will, möchte Mark einen Film über das Leben und die Probleme seiner Mitmenschen drehen. Und Probleme gibt es in East Village genug. Obdachlosigkeit, Drogen und HIV grassieren auf den Straßen dieses alternativen Stadtteils des Bezirks Manhattan. Neben Mark und Roger bestimmen fortan zahlreiche weitere Charaktere das genauso traurige, einfühlsame, dramatische wie auch glückliche und euphorische Geschehen. Unter anderem die Tänzerin Mimi Marquez (Jiae Shon), Drag-Queen „Angel“ (Martin Grosch), die bisexuelle Performancekünstlerin Maureen (Nikola Frehsee), Anwältin Joanne Jefferson (Lisa Westfalen) nebst Grundbesitzer Benny (Jan Torben Schunck) und dem aidskranken Philosophieprofessor Tom Collins. Umrahmt von etlichen musikalischen Leckerbissen („Lass dein Maß die Liebe sein“, „Tango Maureen“) der vortrefflich aufspielenden Musical-Liveband, dürfen sich am Ende alle zum Ensemble gehörenden Mitwirkenden zu Recht mit einem minutenlangen Applaus und Standing Ovations feiern lassen.

Wer die Premiere von „Rent“ verpasst hat, kann das turbulente Treiben noch bis einschließlich Sonnabend, 10. November, täglich genießen. „Wenn man sich sputet. Denn gerade für die Wochenendvorstellungen gibt es nur noch wenige Tickets“, sagt Schunck abschließend.

Die Vorstellungen beginnen immer um 19.30 Uhr. Nur am Sonntag schon um 17 Uhr. Die Tickets kosten 20 Euro (ermäßigt 16 Euro) und sind, sofern noch vorhanden, an der Abendkasse erhältlich.