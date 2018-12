Ein Haus für Igel Bicki

Ingeborg Bauermeister kümmert sich um geschwächte Tiere / Aktion an Grundschule Bickbargen: Übergabe von Futter- und Holzhausspende

von shz.de

22. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Der kleine Igel Bicki hätte den Winter mit seinem Gewicht unter 300 Gramm allein garantiert nicht überlebt. Kinder der Grundschule Bickbargen in Halstenbek hatten das Tier vor drei Wochen vor ihrer Schule gefunden. Schulsozialarbeiterin Frauke Pflüger übergab das 300 Gramm schwere Tier der Halstenbeker Igelmutter Ingeborg Bauermeister.

Pflüger überbrachte ihr gleichzeitig eine kleine Futterspende, da die engagierte Seniorin derzeit 36 kleine Igel betreut. Umweltberater Rodion Wohlleben von der Gemeinde Halstenbek schoss dann noch einmal eine Futterspende von 500 Euro hinzu.

Kerstin Ullmann von der Offenen Ganztagsschule Bickbargen (OGTS) nahm den Fund des kleinen Lebewesens zum Anlass, den Grundschülern ein Igelhaus für ihren Schulwald zu spenden. „Mit dieser Aktion möchten wir unseren Schulwald gemeinsam mit den Kids igelfreundlich gestalten und einen verantwortungsvollen Umgang mit den heimischen Tieren vermitteln“, sagte Pflüger.

Mit Freude nahmen die Kinder das Haus am Donnerstag entgegen und suchten schon einmal einen sicheren Platz für das Haus im Wald. „Es kann gut sein, dass einige Igel das Haus bald finden werden“, sagte Bauermeister.

Bicki soll ab April wieder im Wald leben dürfen. Mitkommen darf Bickis neue Freundin, mit der er gemeinsam eine Igelwohnung in Bauermeisters Haus bezogen hat.

Die Tierliebhaberin zahlt das Futtergeld häufig aus eigener Tasche. Sie ist Mitglied im Komitee für Igelschutz Hamburg. Das Komitee leistet aktiven Naturschutz in und um Hamburg. Es versorgt bereits heute mehr als 900 Igel pro Jahr. Betreut werden solche Tiere, die verletzt, krank oder im Spätherbst unter dem Winterschlafgewicht von 500 Gramm in die Stationen des Komitees gebracht werden. „Wir empfehlen im Herbst in speziellen Igel-Futterhäusern die Zufütterung, damit die Jungigel noch vor dem Dauerfrost 500 Gramm erreichen können.“

Häufig ist es schwierig, die Jungtiere durchzubringen. Bauermeister füttert die Kleinen mit einer von ihr nach einem Spezialrezept zubereiteten Milch. „In diesem Jahr hatte ich Glück, meine 70 Igel haben alle überlebt.“ Menschen bringen Bauermeister die Tiere aus der Region, beispielsweise aus Cuxhaven und Stade. Ein Segen sei es, wenn „ die Tiere wieder abgeholt werden“, berichtet sie.

Bicki jedenfalls darf ab Frühjahr im Wald leben. Wohlleben plant, die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und dem Komitee für Igelschutz zu intensivieren.