Vergebliches Hoffen auf die mobile Sparkasse : Ein Halt in Appen ist nicht vorgesehen

von Tanja Plock

erstellt am 28.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Appen | Bei der jüngsten Sitzung der Appener Gemeindevertretung hatte Jutta Kaufmann (FDP) einen Eilantrag durchbringen wollen – dieser lautete darauf, zu beschließen, sich umgehend darum zu kümmern, die von der Sparkasse Südholstein geplante mobile Filiale auch nach Appen zu holen. Der Eilantrag wurde abgelehnt. Grund: „Unser Bürgermeister ist bereits darauf aufmerksam gemacht worden. Es ist schon entschieden, dass er sich nach seinem Urlaub in wenigen Tagen mit der Sparkasse in Verbindung setzen wird,“ hatte Walter Lorenzen (SPD) damals gesagt. Am 9. November hat die mobile Filiale nun ihre Fahrt aufgenommen – ein Halt in Appen ist nicht vorgesehen. Was lief schief?

Bürgermeister Hans-Jürgen Banaschak sagt: „Ich habe damals tatsächlich sofort Kontakt aufgenommen. Bei dem Schriftverkehr teilte uns die Sparkasse mit, dass sie uns so kurzfristig nicht berücksichtigen können, denn eine notwendige Genehmigung des Innenministeriums sei so schnell zu nicht bekommen.“ Man habe ihm mitgeteilt, in den drei angefahrenen Halten im Kreis Pinneberg – Holm, Ellerbek und Brande-Hörnerkirchen – nun Erfahrungswerte zu sammeln und dann in etwa in sechs Monaten von alleine auf Appen zuzukommen. „Ich habe mir das auf Termin gesetzt. Wenn ich in sechs Monaten nichts höre, werde ich mich wieder melden“, so der Bürgermeister.

Sparkassensprecherin Imke Gernand macht den Appenern allerdings wenig Hoffnung, zeitnah in den Genuss der Filiale zu kommen. „Ein Halt in Appen ist momentan nicht vorgesehen“, erläutert sie. Die drei Gemeinden im Kreis Pinneberg seien von der Sparkasse als Pilotgemeinden ausgesucht worden, weil dort vor kurzer Zeit, im September dieses Jahres in Holm, eine Filiale geschlossen wurde. „Uns ist aufgefallen, dass dadurch die Strecke zum nächsten SB-Geldautomat sehr groß wurde“, so Gernand. Man habe also zunächst Gemeinden ausgewählt, in denen durch kürzliche Schließungen eine besonders große Entfernung entstanden sei. Die Schließung dagegen sei vergleichsweise ein alter Hut, und Geldautomaten seien vergleichsweise nah dran. Gernand verweist darauf, dass die mobile Filiale sich zudem in einer Testphase befinde. Eigentlich wäre das Mobil erst im Dezember gestartet, mit wesentlich mehr Funktionen als es aktuell der Fall sei. Da das aber unrealistisch geworden war, hatte man sich entschieden, zunächst mit einer abgespeckten Variante zu starten, und im laufenden Betrieb erste Analyseergebnisse zu bekommen. Diese „Leicht-Version“ sei dafür nun sogar schon früher in Betrieb. Die Komplett-Variante starte ab Frühjahr 2018. Auch dann wolle man weiter Erfahrungswerte sammeln. „Vor Mitte nächsten Jahres glaube ich nicht, dass wir eine Aussage treffen können, ob Appen von der mobilen Filiale angefahren werden wird.“

Für Banaschak und viele Appener ist das eine unschöne Nachricht. „Für ältere Leute ohne Auto ist das eine Belastung. Der Bus kostet 2,10 Euro pro Fahrt. Das sind mit Hin- und Rückweg 4,20 Euro nur, um an Bargeld zu kommen“, erläutert Banaschak. Gerade bei kleinen Renten ist das ein bemerkenswerter Posten. „Außerdem weiß ich nicht, wie aussagekräftig die gesammelten Erfahrungswerte für Appen wären. Wir sind größer als die anderen Gemeinden und wir sind Bundeswehrstandort.“ Eins dürfte die Appener Gemüter in jedem Fall beruhigen: die Akzeptanz des Eilantrags hätte an der Situation für Appen nichts geändert.