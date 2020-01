Ein gutes Jahr für Eulen

Milde Winter sorgten für einen hohen Mäusebestand – und damit für gute Lebensbedingungen

15. Januar 2020, 16:17 Uhr

Kreis Pinneberg | Von zwei auf 16 erhöht hat sich die Zahl der Schleiereulenbruten im Kreis Pinneberg. Wurden 2018 von den Mitarbeitern des Landesverbands Eulenschutz in Schleswig-Holstein im Kreis lediglich zwei Jungvögel gezählt, so stieg die Zahl 2019 auf 65 junge Schleiereulen an. „Im Kreis Pinneberg hat es sogar eine Schachtelbrut gegeben“, weist Eulenexperte Dirk-Peter Meckel auf eine Besonderheit hin. Dabei handelt es sich um einen vogelkundlichen Fachbegriff, der die zeitliche Überlappung zweier Bruten einer Vogelart beschreibt.

Deutlich mehr Bruten als im Vorjahr habe es auch bei Waldkauz und Waldohreule gegeben. Meckel spricht von „hohen Eizahlen mit hoher Jungenzahl“. Selbst die Sumpfohreule sei im Kreis Pinneberg 2019 gehäuft gesehen worden – „mit wahrscheinlichem Brutnachweis“, wie Meckel betont. Das komme „sehr selten im Binnenland vor“.

Hauptgrund für die positive Eulenbestands-Entwicklung: Die Nahrungssituation war aufgrund der Trocken- und Mildwinterjahre 2018/2019 mit hohen Mäusebeständen landesweit bis in den Herbst hinein sehr gut. Mit 2061 gezählten Schleiereulen-Jungvögeln bei 426 Bruten war 2019 landesweit das erfolgreichste Jahr seit über zehn Jahren. Schon seit 36 Jahren setzt der Landesverband Eulenschutz das Artenschutzprogramm für die Schleiereule in Schleswig-Holstein um. Dabei sind über 80 ehrenamtliche Gebietsbetreuer das ganze Jahr im Einsatz. Im Berichtsjahr 2019 konnten über 2130 der insgesamt 2462 installierten Nisthilfen instand gehalten und während der Brutzeit, wenn nötig auch mehrfach, auf Bruterfolge kontrolliert werden.

Mäuse sind die Lieblingsspeise der Schleiereulen und ein lebenswichtiger Faktor für die Arterhaltung, denn im Gegensatz zu den meisten anderen Eulenarten kann sich die Schleiereule keine Fettreserven anfressen. Die taubengroße Eule mit ihrer charakteristischen herzförmigen Gesichtsmaske, ist ein Kulturfolger, der sich eng an menschliche Siedlungen angeschlossen hat. Scheunen und Kirchtürme dienen ihr als Schlaf- und Nistplatz. Offenes Kulturland mit ganzjährig kurzer Vegetation ist ihr bevorzugtes Jagdgebiet.

Deutlich kleiner als die Schleiereule ist der Steinkauz. Der Vogel mit dem bräunlichen, weiß gefleckten Gefieder, den strahlend gelben Augen und dem sich ständig wiederholendem „Guuuhk“-Ruf wird kaum größer als eine Amsel. Er liebt den Dorfrandbereich und Einzelgehöfte, benötigt geräumige Bruthöhlen und Tageseinstände, extensiv bewirtschaftete Flächen mit ganzjährig kurzer Vegetation, eingestreuten großen Bäumen und Viehbeweidung.

Die Verbreitungsschwerpunkte der Steinkauz-Population liegen in Schleswig-Holstein im Landkreis Dithmarschen und im Bereich der Störniederung südlich von Kellinghusen. Die Gebietsbetreuer konnten im Berichtsjahr 136 Bruten mit 460 Jungvögeln feststellen, was einer Fortpflanzungsrate von durchschnittlich 3,38 je Brut entspricht. Im Bereich der Störniederung brüteten 22 Paare, die insgesamt 74 Jungvögel großzogen. Kleiner Wermutstropfen im Erfolgsbericht des Jahres 2019: Aus dem Gebiet rund um Horst bei Elmshorn wurden trotz der vielen installierten Nisthilfen keine Steinkauz-Brutnachweise gemeldet, obwohl dort hohe Grünlandanteile vorhanden sind.

Die größte heimische Eulenart ist der Uhu. Auch hier liegen aktuelle Zahlen vor. „Im Kreis Pinneberg hatten wir sechs Brutpaare mit elf Jungvögeln“, sagt Meckel, der allgemein von einer „guten Erfolgsrate an Brutpaaren für das Jahr“ spricht. Meist habe es einen frühen Brutbeginn gegeben.

Beutetiere seien beim Uhu zumeist Mäuse und Ratten gewesen, aber auch Mäusebussarde und andere Eulen wurden nachgewiesen. „Die Brutorte befanden sich zumeist auf unseren Nisthilfen, danach kamen Baumbruten, überwiegend in verlassenen Nestern von Mäusebussard und Kolkrabe, zuletzt Bodenbruten, oft an großen Bäumen oder Wurzeltellern“, erklärt der Eulenexperte. Genau wie im Nachbarkreis Steinburg sei der Uhu auch in Pinneberg mittlerweile in die Marschbereiche als Brutvogel vorgedrungen.