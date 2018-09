Ein Fünf-Punkte-Plan für Pinneberg

Interview mit Urte Steinberg (59, parteilos) / Amtsinhaberin und Kandidatin will Zehn-Minuten-Takt für S-Bahn, mehr Gastronomie und ein Kino

von René Erdbrügger

06. September 2018, 16:22 Uhr

Die heiße Wahlkampfphase hat begonnen: Am Sonntag, 9. September, wählen die Pinneberger einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Die Amtsinhaberin Urte Steinberg (parteilos) steht erneut zur Wahl. Herausforderer ist Jitendra Sharma (parteilos). In der gestrigen Ausgabe kam Sharma zu Wort, heute spricht Steinberg über ihre Pläne.



Frage: Was zeichnet aus Ihrer Sicht einen guten Bürgermeister aus?

Urte Steinberg: Ich denke, das entscheiden die Bürgerinnen und Bürger selbst. Für mich ist ein/e gute/r Bürgermeister/in jemand, der Strukturen schafft, überwacht und optimiert. Er/Sie ist nicht die Verwaltung, er/sie leitet sie. Nicht für sich, sondern für die Menschen, die in der Kommune leben. Er/Sie muss sich als Dienstleister/in verstehen und als Impulsgeber/in. Scheuklappen und Tunnelblick helfen überhaupt nicht, Offenheit und Weitsicht dagegen sehr. Und die Bereitschaft, der Mut und die Kraft, Missstände – auch gegen den Willen anderer – zu beheben. Und einen sehr, sehr langen Atem.



Was schätzen Sie an dem Gegenkandidaten?

Er ist ein freundlicher Mann, den ich ausgesprochen sympathisch finde. Sein Mut, für dieses Amt zu kandidieren, nötigt mir großen Respekt ab. Und er ist bislang fair. Das mag ich.



Wie haben Sie den Bürgermeisterwahlkampf bislang erlebt?

Als sehr bereichernd. Ich bekomme viel Zuspruch aus der Bevölkerung. Das freut mich sehr. Die Herausforderungen des Wahlkampfes haben mein Wahlkampfteam fest zusammengeschweißt. Dieses Teamgefühl, das ich auch aus dem sportlichen Wettkampf kenne und mag, finde ich einfach großartig.



Ist es ein Vorteil, dass Sie Verwaltungserfahrung haben?

Selbstverständlich. Weil die sehr lange Einarbeitungszeit wegfällt. Das Amt des/der Bürgermeisters/in ist umfangreich, zeitintensiv, komplex und manchmal – allein schon, was die rechtlichen Aspekte betrifft – sehr kompliziert. Egal, wer das Amt übernimmt, braucht mindestens, so sagten mir damals unter anderem Amtskollegen, zwölf Monate, um sich einzuarbeiten. Zwölf Monate, in denen vieles lahmgelegt ist. Monate, in denen dringend notwendige nachhaltige Weichenstellungen nicht getroffen werden (können).



Was sind die drei wichtigsten Ziele, die Sie als Bürgermeister voranbringen wollen?

Erstens: Ich möchte die Dinge, die ich angeschoben habe, fortsetzen und zum Abschluss bringen. Dazu gehören unbedingt die Schulbausanierung, die endgültige Ordnung und Gesundung unserer Finanzen und der Ausbau unserer lebendigen Innenstadt.

Zweitens: Außerdem möchte ich meinen Fünf-Punkte-Plan für Pinneberg realisieren, der auf mehr Bürgerservice setzt.

Und als Drittes wünsche ich mir, dass die Landesgartenschau in unsere schöne Stadt kommt. Die Gespräche dafür haben bereits begonnen.



Haben Sie konkrete Ideen für Innovationen?

Natürlich. Auch hier möchte ich auf meinen Fünf-Punkte-Plan verweisen, den Sie auf meiner Homepage finden. Ein Punkt davon beschäftigt sich mit der stetigen Digitalisierung unserer Gesellschaft. Ich würde gern gemeinsam mit der Ratsversammlung eine digitale Strategie entwickeln, um schrittweise unser Online-Angebot für unsere Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. EGovernment ist das Stichwort in diesem Zusammenhang. Das geht aber nicht, ohne dass wir das schnelle Internet weiter ausbauen – vor allem Waldenau braucht den Glasfasernetzanschluss. Außerdem treibt mich das Thema Mobilität, Umweltschutz und Arbeitswelt um. Wir brauchen eine intelligente Kombination von Auto, Bus, Bahn und Fahrrad. Konkret heißt das zum Beispiel, dass ich mich für noch mehr Zughalte in Richtung Hamburg-Hauptbahnhof und in Richtung Norden (Kiel, Flensburg) einsetzen werde. Und ich möchte, dass die S-Bahn durchgängig bis 24 Uhr im Zehn-Minuten-Takt fährt. Weiterhin brauchen wir neue beziehungsweise erweiterte Buslinien in Richtung Gewerbegebiet Prisdorfer Straße und Flensburger Straße sowie eine zweite Haltestelle in Waldenau.



Pinneberg wächst stetig. Wie wollen Sie das Wachstum verträglich gestalten?

Ich finde, wir können uns darüber freuen, dass Pinneberg wächst und so beliebt ist. Das sichert uns und unseren Firmen durch die Zuzüge auf lange Sicht Fachkräfte und Arbeitsplätze, Nachfrage im Einzelhandel und eine Auslastung unserer Kindergärten, Schulen und Jugendzentren. Ich bin aber auch der festen Auffassung, dass wir diese Entwicklung nicht dem „Markt“ überlassen dürfen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass eine Quote für sozialen Wohnungsbau bei größeren Bauvorhaben eingeführt wird. Dafür brauchen wir auch in Pinneberg Bündnisse zwischen Investoren, Wohnungswirtschaft (Genossenschaften), Kommunalpolitik und der Verwaltung. Ich möchte daher einen „Runden Tisch Wohnungsbau“ einrichten, der Strategien sowie Maßnahmen als Grundlage für die Politik erarbeitet und dass Pinneberg bereitgestellte Fördergelder für den Wohnungsbau in Anspruch nimmt.



Die Bevölkerung wird immer älter. Wie wollen Sie dem gerecht werden?

Wir spüren in Pinneberg deutlich, dass Menschen verstärkt aus umliegenden Gemeinden und Dörfern in die Innenstadt ziehen, wenn sie ein bestimmtes Lebensalter erreicht haben. Das stellt Politik und Verwaltung, aber auch die Wohnungswirtschaft vor zahlreiche und vor allem ganz pragmatische Herausforderungen: Wir brauchen Barrierefreiheit auf allen Plätzen und Wegen, ebenerdige Zugänge zu Ladengeschäften und Kultureinrichtungen. Und natürlich barrierearmen Wohnungsbau. Ich möchte mit allen Verantwortlichen – dazu gehören auch der Seniorenbeirat und die Kommunalpolitik – gute Lösungen für Pinneberg finden. Und der erarbeitete Sportentwicklungsplan bietet Pinneberg gute Handlungsansätze, das Sport- und Bewegungsangebot für Seniorinnen und Senioren zu verbessern und auszubauen. Ziel ist es ebenso, mehr Modelle für generationsübergreifendes Wohnen in Pinneberg zu initiieren und umzusetzen. Viele Seniorinnen und Senioren suchen nämlich nicht eine vollstationäre Pflegeeinrichtung, sondern möchten lieber mit anderen älteren, aber auch mit jüngeren Menschen und Familien gemeinsam wohnen. Ich habe viel Verständnis dafür, dass sie mitten in der Gesellschaft und nicht außen vor sein wollen, und werde mich deshalb für generationsübergreifende Projekte stark machen.



Wie wollen Sie junge Menschen in Pinneberg halten?

Auch dafür habe ich bereits ein Konzept erarbeitet. Und ja, wir haben aus meiner Sicht auch hier deutlichen Nachholbedarf. Deswegen möchte ich mich gerne in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbeirat und der Politik dafür einsetzen, dass es mehr Bewegungsangebote in der Innenstadt, noch mehr attraktive Bekleidungsangebote, mehr Gastronomie für Jugendliche und junge Erwachsene und ein Kino gibt. Die Spielplätze in unseren Schulen sowie im gesamten Stadtgebiet müssen erhalten werden, um Kindern spontan Bewegungsmöglichkeiten anzubieten. Die „Freesport“-Angebote im Fahlt könnten ausgebaut werden und für die Skateanlage unter der Hans-Hermann-Kath-Brücke gibt es tolle Pläne, sie zu ergänzen. Ich werde mich dafür stark machen, dass sie möglichst zeitnah umgesetzt werden können.



Wird der Integration von Flüchtlingen in Pinneberg Genüge getan?

Es kann niemals genug für die Integration getan werden. Und ohne den unermüdlichen und zutiefst humanitären Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer hier in Pinneberg, von deren Wirken viele Menschen vermutlich wenig mitbekommen haben, wären wir niemals so weit, wie wir heute sind. Fast 700 Menschen haben wir seit dem Beginn der Flüchtlingswelle aufgenommen. Und so gut wie fast alle von ihnen wurden inzwischen dezentral untergebracht, ohne, dass es große Probleme gegeben hat. Das war und ist eine Meisterleistung von Ehrenamt, Institutionen und Hauptamt. Ich möchte mich hier an dieser Stelle bei allen Helfenden dafür bedanken. Zur Fortführung und um die Menschen noch mehr als bisher zu integrieren, wurde ein Integrationskonzept erarbeitet, das am 11. September im Ausschuss Soziales, Kinder und Senioren beraten wird. Es gilt, die Menschen, die hier bleiben wollen, nach dem Spracherwerb unter anderem vermehrt in Arbeit zu bringen.



Wie bekommen Sie die Finanzen in den Griff?

Mit einer vernünftigen Strategie. Finanzen müssen zwingend langfristig betrachtet werden. Dafür gibt es verschiedene planerische Bausteine:

1. Die restlichen Jahresabschlüsse 2014-2017 müssen zügig erstellt werden.

Zur Zeit sind wir im Zeitplan: In diesem Jahr sollen noch die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 vorgelegt werden, im nächsten Jahr die Jahresabschlüsse 2016 bis 2018.

2. Zweiter Baustein ist der Stellenplan 2019: Wir brauchen mehrere Stellen zusätzlich im Fachdienst Finanzen, um den Fachdienst mit einer nachhaltig sinnvollen Struktur zu versehen und ihn dauerhaft auf gesunde Füße zu stellen.

3. Dritter Baustein ist die Konsolidierung der Finanzen. Nach Festlegung der strategische Ziele Pinnebergs durch die Politik in 2019, zu denen ganz sicherlich auch die Finanzen gehören werden, sind davon ableitend mittel- bis langfristige Maßnahmen zu erarbeiten. Auch hier gilt erst Schritt 1 „Strategische Ziele“, dann Schritt 2 „Langfristige Maßnahmen“. Bis 2019 liegt das Hauptaugenmerk darauf, den Haushalt 2019 genehmigungsreif zu erstellen, das bedeutet, notwendige Investitionen wie zum Beispiel für die Schulen in den Haushalt 2019 einzustellen und das Defizit im Haushalt 2019 so gering wie möglich auszuweisen.



Beschreiben Sie kurz, wie Pinneberg in sechs Jahren aussehen wird . . .

In sechs Jahren, in unserem Pinneberg von morgen, sind unsere Schulen saniert und

> Sie als Bürger/in haben noch mehr Service bekommen. Online-Anträge werden selbstverständlich. Glasfaser und schnelles Internet werden überall vorhanden sein.

> wird es für unsere Jugendlichen mehr Angebote geben: mehr Freizeitflächen, mehr Geschäfte, mehr Gastronomie und ein Kino.

> werden für unsere Seniorinnen und Senioren die Gehwege und Fahrradwege zum Teil saniert sein. Es wird mehr Bewegungsangebote im Freien geben und generationsübergreifendes Wohnen wird selbstverständlich sein.

> wird ein runder Tisch zum sozialen Wohnungsbau entstanden sein. Mehr Sozialwohnungen werden gebaut sein.

> werden halbstündlich Züge zum Hauptbahnhof nach Hamburg fahren. Die S-Bahn fährt bis 24 Uhr im Zehn-Minuten-Takt. Es wird mehr und andere Buslinien z.B. nach Prisdorf, die Flensburger Straße und in Waldenau geben. Die Velorouten werden saniert und viele Fahrradwege optimiert sein. Für Hunde soll es Auslaufwiesen geben. Und Pinneberg wird wieder an vielen Ecken blühen.