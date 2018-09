Ein Feuer für die Seele

Prager Trio gastiert mit Filmmusik und Klassik in Pinnebergs Heilig-Geist-Kirche / Konzert mit Geige, Cello und Gitarre

von shz.de

26. September 2018, 16:00 Uhr

Margot Rung Dieses Trio machte richtig viel Spaß. Wo hat man etwa schon erlebt, dass weitere Zugaben durch rhythmisches Klatschen im Takt der vorherigen Zugabe – irische Tanzmusik – eingefordert werden.

Im Gepäck hatte das Prager Trio musikalische Perlen von Mozart, Vivaldi und Händel. Aber Gitarristin, Violinistin und Cellist aus der tschechischen Hauptstadt hatten am frühen Sonntagabend noch jede Menge mehr mitgebracht.

Die sympathischen Musiker aus Prag, Ondrej Vacek Tylecek (Violoncello, Gesang), Heidi Johanna Vacek (Violine, Gesang) und Pavlína Malhocká (Gitarre, Gesang), waren der Einladung der Gemeinde der Heilig-Geist-Kirche Pinneberg gefolgt.

Die beschwingte Cellosonate des italienischen Komponisten Dall’Abaco stimmte auf das abwechslungsreiche Programm ein. Tylecek erzeugte mit gefühlvollem Bogenstrich warme und gefühlige Töne mit Elementen des Barock. Brillant war das filigran gespielte „Grand Trio“ von Wolfgang Amadeus Mozart, in einer Trio-Bearbeitung von Pierre Jean Porro.

Liedhaft wurde es mit der populären Arie „Lascia ch’io pianga“ von Händel. Vaceks Sopran kam leicht und hell daher, da machte das Zuhören Freude.

Stimmungsvoll bot das spielfreudige Trio mit ihrer Interpretation von Vivaldis „Herbst“ aus den vier Jahreszeiten quasi eine Reminiszenz an den Herbstbeginn – Vacek hatte sich passend zum Stück, einem der schönsten in der Musikgeschichte, einen herbstlichen Blumenkranz auf den Kopf gesetzt.

Filmmusik mit ins Programm zu nehmen, war eine prima Idee. „Remember me“ aus dem Film „Coco“, „Falling Slowly“ aus der irischen Filmromanze „Once“ komponiert von Glen Hansard – sehr gefühlig performed von Malhocká und Tylecek, – oder „Over the Rainbow“ aus „Der Zauberer von Oz“ waren einige der Titel.

Das Trio spielte mit Elan und jugendlich-frischer Anmut und hatte keinerlei Berührungsängste. Nicht mit ihrem Publikum, nicht mit musikalischen Extraportionen und schon gar nicht damit, frischen Wind in die Kirche zu bringen.

Das kam bei den Leuten so gut an, dass es am Ende eine Zugabe nach der anderen gab, auch angeboten von den Künstlern selbst: „We like Irish Songs“, sagte Tylecek („Wir mögen irische Songs“). Und improvisierten kurzerhand ein kleines Zusatzkonzert mit irischen Klängen und dem tschechischen Volkslied „Mezi Horami“ der tschechischen Musikband „Cechomor“ – da sprang der musikalische Funke erneut über.