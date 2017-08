Ein Fest für die tolle Knolle

vergrößern 1 von 2 Foto: caw 1 von 2

Sie ist unbestritten der Deutschen liebste Erdfrucht: die Kartoffel. Allemal Grund genug für die Jungs und Deerns des Kronsnester Fährvereins, das Gemüse mit einem eigenen „Kartoffeltag“ zu ehren. Am Sonntag, 10. September, ist es von 10 bis 17 Uhr wieder soweit. Bei gutem Wetter schauen stets hunderte Fährfreunde vorbei, wohl auch, weil kulinarisch viel geboten wird. Auf dem Speisezettel stehen Kartoffelpuffer, Kartoffelbrot, Kartoffeltorte, Kartoffelsalat und Backkartoffeln mit verschiedenen Dips. Eben alles, was sich aus den gelben Knollen zaubern lässt.

Fast alle Besucher des Kartoffeltrages lassen sich erfahrungsgemäß bei dieser Gelegenheit mindestens einmal über die Krückau setzen. Die Fähre „Hol Över“ ist Deutschlands kleinste handbetriebene Fähre und wird wriggend über die Krückau befördert. Stilistisch ähnelt das Wriggen dem Fahrstil eines Gondoliere. Tausende Gäste nutzen Jahr für Jahr die Fähre Kronsnest, die vom Fährverein am Leben gehalten wird. Die emsigen Vereinsmitglieder richten nicht nur die Fähre her und stellen die Fährleute, sondern kümmern sich auch um das malerische Gelände auf beiden Uferseiten.

Besichtigt werden kann am Kartoffeltag an der Krückau auch das kleine Fährmuseum auf Neuendorfer Uferseite. Der Stöpenkieker zeigt in diesem Jahr die Ausstellung „25 Jahre Fähre Kronsnest“.

Das vergangene Vierteljahrhundert wird anhand von Fotos und historischen Dokumenten wieder lebendig. Mehr Informationen über Fähre und Verein gibt es im Internet auf der Homepage www.faehre-kronsnest.de.

Der sommerliche Fährbetrieb für Personen und Fahrräder läuft in diesem Jahr noch bis zum 3. Oktober. Geöffnet hat die kleine Fähre jeweils sonnabends von 12 bis 18 Uhr, sowie sonn- und feiertags von 10.30 bis 18 Uhr.





von Knuth Penaranda

erstellt am 30.Aug.2017 | 15:27 Uhr