Ein Fest für die Lotosblüte

Auch in diesem Jahr findet die Feier anlässlich der Blüte des exotischen Gewächses im Ellerhooper Arboretum statt. Zusätzlich gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm.

von dillmannd

05. August 2019, 16:18 Uhr

Ellerhoop | Im Ellerhooper Arboretum wird es am kommenden Wochenende wieder eine Blütenpracht auf dem Parksee zu bewundern geben. Denn: Das diesjährige Lotosblüten-Fest – eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Norddeutschen Gartenschau steht bevor.

Von Sonnabend,

10. August, bis Sonntag,

11. August, können Besucher „die eindrucksvollen, eleganten Blüten“ der Lotospflanze bewundern, wie das Arboretum in der Einladung mitteilt. Die als „Gartenwunder“ bezeichnete Blume steht dabei im Mittelpunkt des zweitägigen Festes. Besonders stolz sei man laut Einladung über den Umfang der Pflanze im Ellerhooper Baumpark. „Die Indische Lotosblume gibt es hier in Deutschland nirgendwo in einer so ausgedehnten Freilandkultur“, betonen die Veranstalter.

Neben der eindrucksvollen Lotosblüte gibt es im Ellerhooper Arboretum noch weitere eindrucksvolle Pflanzen, die die Besucher während des Rundgangs begutachten können: „Der Seidenbaum blüht wie die Lotosblumen in der momentanen Hitze geradezu auf“, heißt es in der Einladung.



Parkbesuch mit allen Sinnen





Dieses Gehölz, stamme aus dem wärmeren asiatischen Raum und könne nicht genug Hitze bekommen. „Für unsere nordischen Gärten ist dieser über 35 Jahre alte Baum mit seiner Höhe von fast acht Metern eine absolute Rarität, die man gesehen haben muss“, stellen die Veranstalter klar.

Aber nicht nur die optischen Sinne werden am kommenden Wochenende besonders angesprochen. Auch für die Nase gibt es ein Highlight. „In diesen Tagen begleitet herrlicher Lilienduft die Parkbesucher“, heißt es in der Programmvorschau des Arboretums.

Neben den vielen Besonderheiten aus der Welt der Pflanzen, die während des Lotosblüten-Fests im Mittelpunkt stehen, gibt es ein vielseitiges Rahmenprogramm, das das Fest ergänzt. So wird es auch in diesem Jahr Konzerte auf der schwimmenden Bühne im Parksee geben.

Auch für die Kinder gibt es ein spannendes Angebot: „Zum Lotosblüten-Fest haben unsere Gärtner besonders viele und große Bernsteine für die Kinder im Dünensand vergraben. Das Buddeln im Sand soll sich ja auch lohnen“, teilt das Arboretum mit.

Während des Besuchs des Ellerhooper Baumparks können die Gäste im Dielen-Café des Münsterhofs oder beim eingerichteten Lotos-Café Kleinigkeiten sowie Kaffee und Kuchen genießen – beim zweiten inklusive Blick auf das Blütenmeer im Parksee.