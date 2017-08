Ein Fest für alle Generationen

vergrößern 1 von 2 Foto: Zimmermann 1 von 2

Das Halstenbeker Volks- und Schützenfest ist aus dem Veranstaltungskalender der Baumschulengemeinde längst nicht mehr wegzudenken. „Es ist ein Volksfest für alle Generationen“, sagt Günter Steffen, Vorsitzender des Halstenbeker Schützenvereins. Von Freitag bis Montag, 1. bis 4. September, ist Halstenbek in Schützenhänden. Auf dem Programm steht dann unter anderem am Sonntag von 10 bis 12 Uhr das traditionelle Königsschießen.

Das ist aber nur einer von vielen Höhepunkten eines Festes, das es in sich haben dürfte. Die Halstenbeker Schützen setzen dabei vor allem auf Bewährtes. „Das kommt bei den Bürgern an“, so Steffen. Der Erfolg gibt ihm Recht, schließlich ist die Veranstaltung regelmäßig ein Publikumsmagnet.

Auf dem Festplatz herrscht dank Fahrgeschäften sowie Ess- und Getränkebuden Jahrmarktsatmosphäre. Der Festplatz wird freitags und montags um 15 Uhr, sonnabends um 14 und sonntags um 11 Uhr geöffnet. Steffen geht davon aus, dass von Freitag bis Montag wie schon in den vergangenen Jahren mehrere tausend Besucher auf das Gelände vor dem Schützenhaus strömen werden, darunter auch Gäste von Schützenvereinen aus vier Bundesländern.

Erster Höhepunkt ist am Freitag der traditionelle Fackel- und Laternenumzug. Dieser beginnt um 20 Uhr. Erster Treffpunkt ist die Kindertagesstätte Regenbogen an der Birkenallee, zweiter Treffpunkt der Sportplatz an der Feldstraße.

Für den musikalischen Rahmen sorgen die Musikzüge aus Halstenbek, Rellingen, des SC Pinneberg und der Freiwilligen Feuerwehr Appen. Um 20 Uhr startet auf dem Festplatz außerdem die Zelt-Disco mit DJ Paule (Eintritt sechs Euro).

Am Sonnabend steht von 14 bis 18 Uhr mit Luftgewehr-, Bogen-, Preis- und Wurstschießen der Schießsport im Mittelpunkt. Außerdem richtet die Jugendabteilung der Halstenbeker Schützen Sonnabendnachmittag im Festzelt und auf dem Festplatz von 14 bis 16 Uhr ein Kinderfest mit zahlreichen Attraktionen aus.

Luftballons können Kinder ab 16.30 Uhr steigen lassen. Von den Gemeindewerken gesponserte Preise gewinnen die, deren Ballons am weitesten fliegen.

Ein „Festival der Liebe“ erwartet die Besucher ab 20 Uhr. Dann steigt die Halstenbeker Schlagernacht mit den Radiomoderatoren Michael Wittig und Stefan Wolter. Die Schlagersause ist ein absoluter Publikumsrenner. „Im vergangenen Jahr war der Andrang so groß, dass wir nicht einmal alle Gäste hinein lassen konnten“, erinnert sich Steffen. Er empfiehlt deshalb, sich im Vorverkauf Karten zu sichern. Tickets kosten an der Abendkasse 13 Euro, im Vorverkauf zehn Euro. Karten gibt es im Schützenhaus und beim Blumenhof Pein.

Klar ist, dass bis tief bis in die Nacht gefeiert wird und Schlafmangel in Kauf genommen wird. Schließlich steht am Sonntag schon am Morgen die Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Programm. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Schießstand. Der Frühschoppen mit flotten Rhythmen vom Musikkorps der Feuerwehr Hanerau-Hademaschen und leckerer Erbsensuppe beginnt um 11 Uhr.

Von 13.30 bis 14.30 Uhr ist zudem ein Platzkonzert auf dem Sportplatz an der Feldstraße geplant. Dort beginnt um 15 Uhr auch der Festumzug durch die Gemeinde. Ziel ist der Schützenplatz.

Der Sport steht nicht nur von 10 bis 12 Uhr beim Königsschießen im Fokus. Von 13 bis 17 Uhr findet ein Wurstschießen statt, von 13 bis 18 Uhr Preisschießen mit Luftgewehr und Kleinkaliber sowie Bogenschießen. Ein bunter Abend mit freiem Eintritt für alle startet um 19 Uhr. Höhepunkt und im wahrsten Sinne des Wortes krönender Abschluss ist am Montag ab 20 Uhr im Festzelt der Königsball mit DJ Dirk Weißbrodt. Dort ist für 21 Uhr die Proklamation des neuen Schützenkönigs geplant.