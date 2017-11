vergrößern 1 von 2 Foto: Schmidt 1 von 2

Es war ein Fest der Wertschätzung am Donnerstagabend im Appener Bürgerhaus. Rolf Heidenberger, Initiatior und Seele der Spendenorganisation „Appen musiziert“, die sich seit nunmehr 27 Jahren für schwerkranke Kinder engagiert, hatte Spender, Spendenempfänger und treue Helfer eingeladen, um ihren Einsatz zu würdigen und Rechenschaft darüber abzulegen, wo die Gelder eingesetzt wurden.

„Absolute Transparenz und Seriösität hat bei ,Appen musiziert’ oberste Priorität“, sagte Heidenberger. „Bei uns kommen 100 Prozent der Spenden wirklich bei den Kindern an.“ Auch an diesem Abend wurden Getränke und Speisen von Unternehmen gespendet, die den Verein unterstützen. Iversen Getränke und das Dana Pflegeheim versorgten die Gäste während der Veranstaltung kostenfrei. Für „Appen musiziert“ ziehen alle an einem Strang.

Zur Begrüßung der geladenen Gäste musizierte Appen tatsächlich in Form seines Spielmannszuges. Danach trat Heidenberger an das Mikrofon. „Die eingegangenen Spenden von 38 000 Euro zeigen, dass ,Appen musiziert’ immer noch lebt.“ Er lobte die Spendenkonsequenz der Appener: „Selbst die Helfer haben auf allen Veranstaltung die Getränke zugunsten der Kinder selbst bezahlt.“

Nach einer namentlichen Würdigung der Spender folgte der Bericht zur Verwendung des Geldes: 16 000 Euro gingen an das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) für eine riesige Carrera-Bahn im Eingangsbereich und eine komplette Spielzimmereinrichtung. Weitere 30 000 Euro bekam das UKE für diverse Anschaffungen, unter anderem zur Ausstattung von Elternzimmern. 10 000 wurden in ein durch „Appen musiziert“ angeschobenes Kinderlotsenprojekt investiert. In die Kinderradiologie Universitätskrankenhauses Schlesweig-Holstein (UKSH) flossen 30 000 Euro in ein Gerät zur Kinder–MRT-Herzuntersuchung. 5000 Euro wurden für Medikamente ukrainischer Kinder, die an Krebs erkrankt sind, verwendet. 3500 Euro gab „Appen musiziert“ für die Typisierungsaktion für die an Leukämie leidende vierjährige Neva aus Wedel aus. Da noch kein passender Knochenmarkspender gefunden wurde, wird die Aktion am Sonnabend, 11. November, wiederholt.



Erschienen war auch Professor Dominique Singer, Leiter der Neugeborenen- und Kinderintensivstation des UKE. Er hielt einen Vortrag. „Die Zeit habe ich mir genommen, um den Spendern zu zeigen, dass wir ihren Einsatz wirklich wertschätzen“, sagte Singer im Interview mit unserer Zeitung. Für viele wichtige Dinge habe das Krankenhaus keinen finanziellen Spielraum. „Dort wird sich um die medizinische Seite gekümmert, aber im Krankenhausalltag geht es darum, zwischendurch Lichtblicke zu schaffen, und dafür brauchen wir Spenden“, so Singer. „Kinder sind ablenkbar und man kann ihnen Momente der Normalität schenken“, berichtete Singer – ein Beispiel sei die spendenfinanzierte Carrera-Bahn, die künftig entstehen soll. Singer: „Für Eltern hingegen brauchen wir eher psychologischen Beistand auf der Station. ,Appen musiziert’ hat auch dazu beigetragen, dass wir das teilweise bieten können.“ Die Ideen, was gebraucht würde, kämen vom Klinikpersonal aus dem Alltag heraus. Das UKE spreche mit Gisela Eickmeier von der Initiative krebskranker Kinder, die das Bindeglied zwischen „Appen Musiziert“ und UKE ist. „Sie überprüft seriös Nutzen und Notwendigkeit, das garantiere ich. Wenn irgend möglich, wird uns der Wunsch erfüllt“, sagte er.