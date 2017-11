Ein Engel für die süßen Drillinge

vergrößern 1 von 2 Foto: Lütjens 1 von 2

von Dietmar Vogel

erstellt am 28.Nov.2017 | 16:00 Uhr

„Drei auf einen Streich“, das ist das Motto bei der Rellinger Familie Stürze. Seit fast einem Jahr bereichern Drillinge, zwei Mädchen und ein Junge, das Leben der jungen Eltern. Es sind fröhliche und ausgeglichene Geschwister, das ist sofort erkennbar. Sie lachen und beobachten, sind nicht quengelig oder unzufrieden. „Es ist alleine zu schaffen, sich um alle drei gleichermaßen zu kümmern. Doch das Problem ist, dass man dann selbst nicht mehr ausgeglichen ist. Deswegen bin ich dankbar, dass Beate da ist und mir hilft“, erläutert die Mutter Stürze.

Beate Grabbe-Volquardsen ist ein „Engel“, so würde Frau Stürze sie beschreiben. Doch sie ist auch ein Engel des Projektes „Wellcome“. Wellcome ist moderne Nachbarschaftshilfe. Junge Familien bekommen von den ehrenamtlichen Helfern nach der Geburt des Kindes Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben. Sei es, dass die Mutter Schlaf nachholt, während ein Helfer mit dem Kind spazieren fährt, sei es die Beschäftigung von Geschwisterkindern oder auch die Unterstützung bei Arztbesuchen.

Die Organisation wurde 2002 in Hamburg gegründet und ihr Angebot gibt es an 250 Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die bundesweite Schirmherrschaft liegt bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Dass sie sich Hilfe suchen möchte, war Stürze frühzeitig klar: „Schon während der Schwangerschaft habe ich ein Bewusstsein dafür aufgebaut, was für Aufgaben mich nach der Geburt meiner drei Babys erwarten. Aus diesem Grund habe ich mich informiert und bin bei ‚Wellcome‘ gelandet“, so die junge Mutter. „Es war für mich überhaupt keine Überwindung, nach Hilfe zu suchen. Ich denke, dass es realistisch gesehen notwendig ist, sich Unterstützung zu holen. Es soll niemand zu kurz kommen – auch nicht die Eltern.“

Es sei nicht nur eine große Hilfe bei alltäglichen Dingen, denn „Beate ist auch eine Inspirationsquelle“ für die Mutter der Drillinge. „Ich habe selbst Drillingskinder. Ich weiß, auf was geachtet werden muss“, so Grabbe-Volquardsen lächelnd. Da eine Bekannte dies wusste und von den neugeborenen Drillingen der Familie Stürze durch ihre Tätigkeit als Engel erfahren hatte, sprach sie Grabbe-Volquardsen darauf an: „Sie erzählte mir von diesem Projekt und von den Drillingen. Ich habe nicht lange gezögert und mich bei ‚Wellcome‘ gemeldet. Man wird in den Familien aufgenommen, als sei man selbst ein Mitglied. Ich fühle mich bei den Stürzes und ihren Drillingen zuhause.“

Doch nicht nur die betreuten Familien profitieren von der Zusammenarbeit mit den freiwilligen Helfern. Grabbe-Volquardsen beschreibt ihr Tun als „erfüllend“: „Ich werde von den kleinen Schätzen angelacht und angeschrien. Ich sehe die Entwicklung der Kinder und genau: Das erfüllt mich mit Stolz.“

Doch sie kümmert sich nicht nur um die drei Geschwister: „In der Anfangsphase habe ich immer Brötchen mitgebracht. Ich achte darauf, dass es der Mutter gut geht, denn auch dann geht es den Kindern gut. Ich stehe nicht nur mit meinen Tätigkeiten zur Seite, sondern gebe auch Ratschläge und beruhige die Mutter und den Vater notfalls auch. Es ist so wichtig, dass die Mütter zur Ruhe kommen können. Mehr braucht es im Prinzip nicht.“

Andrea Sörensen, Projektkoordinatorin im Kreis, betont, wie bedeutend es ist, dass Familien unterstützt werden: „Heutzutage hat nicht jeder mehr die eigenen Eltern zur Seite, die Arbeitsverhältnisse haben sich geändert. Unsere Ehrenamtlichen können in den Familien schnell und individuell helfen. Sie sorgen für Entlastung, für ein entspanntes, genussvolles Miteinander, wovon alle Mitglieder profitieren.“ Zur Zeit sind 22 Ehrenamtliche im Alter von 23 bis 77 Jahren aktiv, es werden aber mehr gebraucht. „Jeder kann bei uns ehrenamtlich anfangen. Es sind keine persönlichen Vorkenntnisse notwendig, die Tätigen werden von uns fachlich begleitet“, so Sörensen. „Voraussetzung ist nur ein Verständnis für junge Familien und zwei Stunden Zeit pro Woche.“

Andrea Sörensen und viele andere Familien wie die Stürzes freuen sich auf „Engel“, die das Familienleben mit Glanz erfüllen. Interessierte können sich im Internet informieren, um bald junge Eltern und ihre Kinder zu umsorgen und so zu einem wahren Engel zu werden. Denn ein Ehrenamt verdient große Anerkennung.

www.wellcome-online.de