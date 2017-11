Ein E-Bike made in Pinneberg

vergrößern 1 von 4 Foto: Lütjens (3) 1 von 4





„Wir sind überglücklich, dass wir zu diesem Schmuckstück gekommen sind.“ Worüber sich Ina Duggen-Below, Leiterin des Stadtmuseums Pinneberg, so freut, ist ein Fahrrad. Allerdings ist es kein gewöhnliches. Es ist das Modell „Boy“ der Firma Rixe, Baujahr 1950. Außergewöhnlich in der Ausführung: Es hat einen Motorantrieb und ist somit ein Vorgänger unseres heutigen E-Bikes. „Der Motor ist das Modell F48 der Pinneberger Firma Ilo. „Ilo bedeutet „gutes Werkzeug“ , das Wort stammt aus der Sprache Esperanto“, berichtet Dirk Hilmer, ehrenamtlicher Mitarbeiter und Ilo-Liebhaber.

Dass das Museum das Fahrrad samt Motor in einem einwandfreien Zustand als Dauerleihgabe erhalten hat, ist Horst Sedlacek zu verdanken: „Ich habe einen Fernsehbericht des NDR über die Ausstellung der Ilo-Motoren hier gesehen. Da habe ich gleich zu meiner Frau gesagt, dass meine Rixe auch hierher gehört.“ Sedlacek hat das Fahrrad seit über 65 Jahren in seinem Besitz. Als er im Jahr 1952 nach Hamburg zog und in der Hoheluft spazieren ging, hat er den Ilo-Motor in einem Schaufenster gesehen. 254 Deutsche Mark kostete er. „Den Motor habe ich selbst angebaut, das war damals normal. Er ist manuell zuschaltbar und funktioniert durch ein sogenanntes Reibrad“, so der heute 87-jährige. Das Reibrad des Motors übt Druck auf das Hinterrad des Fahrrades aus und treibt es so an. Ein nasser Reifen bei schlechtem Wetter stört hierbei nicht, es gibt zwei Druckeinstellungen. Er fügt hinzu: „Mobil zu sein war in der Nachkriegszeit sehr wichtig. Der Markt für solche motorisierten Fahrräder war groß.“ Um die 20 000 Kilometer ist Sedlacek mit dem Motor gefahren. Das letzte Mal in Betrieb war es vor zehn Jahren. Auch heute fährt der Zweitakt-Motor noch, angetrieben durch ein Gemisch aus Benzin und Öl. Für die Ausstellung hat er es persönlich aufgearbeitet und einige Teile neu lackieren oder verchromen lassen.

Das Fahrzeug wiegt insgesamt rund 40 Kilogramm. „Es steht im oberen Stockwerk im Bereich „Industriegeschichte nach dem zweiten Weltkrieg“. Das schwere Fahrrad dort hoch zubekommen, war nicht einfach“, so Hilmer lachend. Auf dieses Unikat werde laut Duggen-Below besonders gut aufgepasst: „Die Leute sind sehr neugierig auf dieses Ausstellungsstück. Ich habe schon den ein oder anderen dabei ertappt, die Klingel auszuprobieren oder ähnliches. Ilo-Motoren und Geräte sind heute begehrte Sammlerstücke.“

Der Transport des Fahrrades war ebenso außergewöhnlich wie das Zweirad selbst: Hilmer hat es in der S-Bahn von Neugraben bis Pinneberg mitgenommen.

Die ILO-Werke, deren Gebäude heute noch südlich des Bahnhofs Pinneberg zu sehen sind, wurden 1913 eröffnet und waren bis 1990 in Betrieb. Die Firma gehörte zu den größten Herstellern für Universalmotoren. 1500 Menschen waren in den Werken beschäftigt. Im Keller des Museums werden zahlreiche der dort gebauten Motoren ausgestellt. Die aktuellen Öffnungszeiten des Stadtmuseums Pinneberg, Dingstätte 25, sind auf der Homepage zu finden.



>pinnebergmuseum.de