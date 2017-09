Ein Dorf steht am Scheideweg

vergrößern 1 von 2 Foto: Schmidt 1 von 2

Im aktuellen Freitagsgespräch spricht Borstel-Hohenradens Bürgermeister Jürgen Rahn (CDU) über Grundsatzfragen: „In Hamburg explodieren Grundstückspreise, das beeinflusst auch uns durch Zuzug und unser Angebot für bezahlbaren Wohnraum“, sagt Rahn. Das Verkehrsaufkommen sei stetig gestiegen: „Bei der letzten Verkehrszählung sind durch Borstel-Hohenraden täglich etwa 10 000 Fahrzeuge gefahren, das ist fast doppelt so viel wie noch 2005.“ Der Ortskern solle neu gestaltet werden. „Da müssen wir Prioritäten klären“, so Rahn. „Wir müssen uns fragen, wie wir den dörflichen Generationenkonflikt lösen, junge Leute hier behalten, ob wir schnell oder langsam wachsen wollen, ob wir überhaupt ein Dorf bleiben wollen.“ Steht Borstel-Hohenraden am Scheideweg? „Irgendwie schon“, sagt Rahn.

Die Machbarkeitsstudie zum neuen Ortskern ist in Auftrag gegeben, Zuschüsse sind endgültig bewilligt. In dieser Studie gehe es um ausführliche Kalkulationen zu dem, was gewünscht und dem, was machbar ist. Auch darum, wo Neubau, wo Sanierung sinnvoll ist: Betroffen seind die Bereiche Schule, Kindergarten, Feuerwache, Turnhalle und Sportplätze. Daneben zeigt Rahn auch noch Fläche für mögliche Erweiterungen: „Da passt noch ein drittes Feuerwehrtor dran, und auf die Wiese eventuell auch ein Nahversorger“, erläutert Rahn. Das müssten aber die Bürger mitentscheiden. Überhaupt sei es Rahn wichtig, dass diese an der Neugestaltung mitarbeiten: Es gebe eine Lenkungsgruppe, bestehend aus Gemeindevertretern und bürgerlichen Mitgliedern, die auch um Vereinsvorstände und deren Geschäftsführer sowie normale Bürger erweitert werden solle. „Wir planen auch eine Bürgerversammlung, in der die Identitäts- und Wachstumsfragen unseres Dorfs debattiert werden sollen.“ Bis 2030 soll diese neue Ortsentwicklung abgeschlossen sein. Erste Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie erhoffe man sich noch in diesem Jahr. „Realistisch ist aber eher das Frühjahr 2018“, prognostiziert der Bürgermeister.

Quasi Voraussetzung für den neuen Ortskern sei das Gewerbegebiet direkt an der Autobahn 23. Zwar stünden noch letzte Genehmigungen aus, aber es sei beschlossene Sache, „dass wir das wollen. Es hat eine Top-Lage, ein echtes Schmuckstück.“ Die Erschließung sei aber ein langer Weg: Leitungsrechte müssen geklärt so wie Entwässerungsprobleme gelöst werden. Es sei ein unebenes Gelände: „Acht Meter Höhenunterschied sind zu bewältigen. Ich weiß, dass man sich darüber in München totlacht, aber für uns hier sind das Herausforderungen“, kommentiert Rahn. „Was daran gearbeitet wird, beschäftigt mich von morgens bis abends. Aber das Amt und ich gehen davon aus, dass das Gewerbegebiet noch dieses Jahr endgültig beschlossen werden kann.“

Und dann war da noch die Sache mit dem Dolmen: Bei Ausgrabungen im Borstel-Hohenradener Gebiet war ein Dolmen (Steinüberbau einer antiken Grabstätte) gefunden worden, den die Gemeinde nach eingehender archäologischer Untersuchung behalten darf. Er soll im Zuge der neuen Dorfgestaltung aufgestellt werden – entweder im Ortskern oder im neuen Gewerbegebiet. „Im Gewerbegebiet könnte er sogar namensgebend sein. Aber das ist nur so eine Idee,“ so Rahn.

> Im nächsten Freitagsgespräch: Ellerhoops Bürgermeisterin Wiebke Uhl

von ina

erstellt am 01.Sep.2017 | 16:00 Uhr