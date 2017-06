Wegen Brückenbauarbeiten ist die A7 nördlich von Hamburg am Wochenende voll gesperrt worden. Das Baukonsortium Via Solutions Nord hat zwei Brücken bei Kaltenkirchen abgerissen. Mit eineinhalbstündiger Verspätung ist die A7 gestern Nachmittag wieder freigegeben worden. Wie ein Brückenabriss abläuft und wieso er in Kaltenkirchen zum Event wurde, lesen Sie auf Seite 10



von Tobias Thieme

erstellt am 18.Jun.2017 | 14:49 Uhr