Ein Blick in eine andere Zeit

Waldenau feiert das 70. Erntedankfest – angefangen hat es 1948 mit nur 20 Gespannen / Start heute mit Bürgerversammlung

von shz.de

05. Oktober 2018, 16:00 Uhr

„Das ist heute alles ganz anders. Das kann man nicht miteinander vergleichen“, sagt Werner Ramcke über die Unterschiede der Erntedankumzüge durch Waldenau-Datum. In diesem Jahr findet dieser zum 70. Mal unter der Leitung des Bürgervereins Waldenau-Datum von 1934 statt. Ramcke war schon beim ersten Umzug dabei – damals war er 13 Jahre alt.

„Wo heute Trecker fahren, waren es damals noch Pferde“, erinnert sich Ramcke. Etwa 20 Gespanne seien beim ersten Umzug, der von Hermann Wilkens organisiert wurde, durch die Datumer Chaussee und den Waldenauer Weg gezogen. Er endete auf dem Hof Ramcke, wo gefeiert wurde. Heutzutage sind es mehr als 50 Gespanne und Gruppen. „So doll geschmückt wie heute waren die Wagen damals nicht“, sagt der 83-Jährige. Dafür sei mehr Korn verwendet worden. „Heute ist da viel mehr Grün dran und Blätter“, sagt er etwas abfällig und legt dann direkt lachend nach: „Nicht, dass es falsch verstanden wird: Es gibt auch heute noch schöne Wagen. Ich brauche die ganzen Blumen aber nicht.“

Etwa 30 000 Besucher kommen im Oktober in den Pinneberger Stadtteil, wenn das Wetter mitspielt. „Wir hatten früher auch schon Zuschauer, aber das ist natürlich nicht zu vergleichen“, sagt Ramcke. „Ein Pinneberger ist schon aufgefallen“, erläutert er lachend. Generell sei man unter sich geblieben. „Die Siedlung war noch klein und es waren hauptsächlich Datumer, die das ganze ausgerichtet haben.“

Der Hof Ramcke war nicht nur Ziel des ersten vom Bürgerverein Waldenau-Datum organisierten Erntedankumzugs im Jahr 1948, sondern in den Folgejahren, in denen vom Sportplatz an der Schule gestartet wurde, immer Übungsort. „Vier Wochen oder manchmal länger haben die hier das Dreschen mit dem Flegel geübt. So etwas wurde beim Umzug ja damals vorgeführt“, berichtet Ramcke. Das gebe es heute nicht mehr. Und er vermisst es. „Die Gemeinschaft war damals besser. Man hat sich getroffen, geklönt, ein, zwei oder auch mehr Bier getrunken. Das waren andere Zeiten“, sagt Ramcke. Eines ist übrigens aus dem ersten Jahr geblieben: das Gedicht, das die Bäuerin nach dem Umzug vorträgt, bevor das Festzelt geöffnet wird. Das hatte Ramckes Mutter damals verfasst.

1988 wurde der Startort des Erntedankumzugs erneut verlegt – vom Schulhof zum Gutshaus. „Der Grund war das Alkohol- und Rauchverbot auf dem Schulhof. Deshalb durften wir da nicht mehr hin“, erinnert sich Volker Brammer, der seit 2009 für die Organisation des Umzugs verantwortlich ist. Er ist überzeugt: „Heute kann mich nichts mehr schocken. Ich glaube, ich habe alles erlebt.“ Doch das war ein Lernprozess. „In den ersten Jahren wollte ich immer in der Woche vor dem Erntedankfest hinschmeißen. Ich dachte, ich bin für alles verantwortlich.“ Drei, vier Jahre habe es gedauert, bis ihm klar geworden sei, dass er zwar die Verantwortung trage, aber nicht alles selbst umsetzen muss.

„Eine gewisse Gemeinschaft gibt es heute immer noch. Meine Eltern haben mir das Ehrenamt vorgelebt. Ich kenne das nicht anders. Man kann einer Gemeinschaft nur das zurückgeben, was einem selbst vorgelebt wurde“, ist Brammer überzeugt. Daher bindet er vor allem auch jüngere Helfer aktiv mit ein. Die 35 bis 40 Aktiven, die sich um das Festzelt kümmern, sind zwischen 20 und 35 Jahren alt. „Wenn man sonntagmorgens um 6 Uhr zum Festplatz kommt, denkt man, man ist am falschen Ort. Um 10 Uhr ist alles picobello sauber.“ Am Dienstag werde der Festplatz immer so übergeben, als sei dort nie gefeiert worden. „Wenn meine Generation das Zelt bestücken müsste, bräuchte ich eine Woche Urlaub“, sagt Brammer lachend.

Etwa 60 Themenwagen werden am Sonntag, 7. Oktober, ab 13 Uhr starten, wenn der Erntedankumzug zum 70. Mal durch Waldenau rollt (siehe Infokasten). Passend zum Geburtstag wird auch das Landeserntedankfest vor den Toren Pinnebergs stattfinden. Bischöfin Kirsten Fehrs wird den Gottesdienst halten, zu dem mehr als 300 Ehrengäste eingeladen wurden.

