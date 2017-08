Ein Appener in Afghanistan

vergrößern 1 von 4 Foto: Deutsche Bundeswehr 1 von 4





Der Appener Militärpfarrer Christian Tübler (60) aus der Marseille-Kaserne befindet sich derzeit in Afghanistan im Einsatz und unterstützt dort die deutschen Soldaten. Per Telefon berichtet er unserer Zeitung direkt aus Kabul über den Alltag im Stützpunkt, die Rolle der Religion und seine Eindrücke aus der afghanischen Hauptstadt.

Seit wann sind Sie in Kabul und wie lange bleiben Sie?

Christian Tübler: Ich bin hier seit über fünf Wochen und bleibe bis Mitte September. Also acht Wochen – halb so lange, wie in der Regel ein Soldateneinsatz dauert. Als ich kam, waren noch die Vorgänger da, die dann nach und nach an die Neuen übergeben haben. Jetzt sind die Letzten vom vergangenen Einsatz weg, und wir sind als Team komplett. Die Soldaten bleiben noch bis Mitte November.



Wie ist das Wetter?

Es ist etwas über 30 Grad warm, leicht staubig, also Stuttgart hoch drei – typisch afghanisches Wetter. Gestern hat es leicht geregnet. Am Himmel sind einige graublaue Wolken.



Wie geht es Ihnen?

Danke, gut! Wir haben hier alle ein gutes Verhältnis. Mir steht hier ein Pfarrfeldwebel zur Seite, der mich beim Verlassen des Camps schützt, denn ich selbst trage keine Waffe. Wir sind hier auf 2000 Metern Höhe. Es ist eine Art „Höhentrainingslager“, man merkt es beim Treppensteigen. Das brauchte ein bisschen Eingewöhnungszeit. Ich habe aber Übung, es ist ja schon mein vierter Einsatz. Ich war bereits 2014 in Mali, 2015 in Liberia im Zusammenhang mit der Ebola-Krise und 2016 im Irak.



Was macht ein Militärpfarrer und was sind ihre Aufgaben vor Ort?

Ein Militärpfarrer geht regelmäßig auf Einsätze. Seine Aufgabe ist es, die Soldaten in allen Fragen zu begleiten und als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Er steht außerhalb der Hierarchie und ist ein gleichberechtigter Gesprächspartner für alle Dienstgrade. Auch der Oberst kann mit mir mal quatschen. Und ich unterliege der Schweigepflicht. Ein Kamerad hat beispielsweise ein schwerbehindertes Kind, dessen Krankheit auch zum Tod führen wird. Das Kind hat große Probleme mit dem Einsatz des Vaters und fragt, ob er hier Menschen erschießt. Über diese belastende Situation kann er mit mir sprechen. Auch haben wir eine Kriseninterventionsschulung bekommen, sollte es zum Ernstfall kommen. Dann arbeite ich aber zusammen mit einer Psychologin, die selbst Soldatin ist, also militärisch eingeordnet. Damit ist sie weisungsbefugt, was ich nicht bin.



Wie gestaltet sich der Alltag im Stützpunkt?

Zweimal wöchentlich halte ich Gottesdienste, und zwar einmal hier im Camp und einmal im Hauptquartier in der Innenstadt in Kabul. Je nach Sicherheitslage reise ich mit dem Auto oder dem Hubschrauber. Einmal in der Woche haben wir auch den Tag des psychosozialen Netzwerkes. Dort besprechen wir auffällige Beobachtungen im Team. So sollen Probleme frühzeitig erkannt werden. Das machen wir übrigens auch in Appen, nur weniger häufig. Dreimal die Woche gehe ich hier ins Fitnessstudio. Das Camp ist klein und wir kommen sonst wenig dazu, uns zu bewegen, dabei ist das Essen ziemlich gut. Vormittags gehe ich dann bei allen herum und halte den Kontakt zu den Kameraden, schaffe Kommunikationsfläche, zeige Interesse. Ich merke auch, dass sie sich darüber freuen. Dann mache ich Büroangelegenheiten. Abends treffen wir uns zur „Lage“, also eine Besprechung zur aktuellen Gefahrenlage, ob wir am Folgetag raus fahren können, was passiert ist. Alle zwei Wochen gibt es einen Kinoabend.



Wie ist denn die Lage momentan in Kabul und die Stimmung unter den Kameraden?

Aus meiner persönlichen Sicht droht momentan keine akute Gefahr – allerdings muss man stets aufmerksam sein. Ich für meinen Teil habe keine Angst und fühle mich sicher. Ich vertraue meinen Kameraden, die alle gut ausgebildete Fachleute sind. Die Stimmung unter den Kameraden ist gut.



Ist sie das am Einsatzende auch noch?

Natürlich ist die physische und psychische Belastung, die ein solcher Einsatz für die Soldaten mit sich bringt, enorm. Am Ende spürt man das auch im Kameradenkreis. Man freut sich auf zu Hause und zählt die Tage.



Was bekommen Sie vom Land und den Menschen mit?

Leider nichts. Auch bei Ausfahrten müssen wir immer in den Fahrzeugen bleiben. Was ich sehe, sehe ich vom Wagen aus. Natürlich gibt es auch in Kabul unterschiedliche Ecken und einige schicke Häuser, aber hauptsächlich viel, viel Armut. Ich habe den Eindruck, die Mehrheit der Menschen findet unsere Präsenz gut. Wenn wir vorbei kommen, schauen uns die Leute meist freundlich an und grüßen. Der Verkehr ist sehr chaotisch. Man muss höllisch aufpassen, niemanden zu überfahren. Die Einheimischen, mit denen wir sprechen können, sind Ortskräfte hier im Lager wie beispielsweise Küchenangestellte. Mit ihnen pflegen wir einen freundlichen und respektvollen Umgang, zu intensiven Gesprächen kommt es allerdings nicht.



Militäreinsatz und Christentum – wie lässt sich das vereinbaren?

Also, ich selbst trage ja keine Waffe, sondern begleite Menschen. Insofern lässt sich das für mich vereinbaren. Hinzu kommt, dass ich diesen Einsatz auch vertreten kann, denn wir sind hier zur Unterstützung der Regierung auf dem Weg zu einem stabilen, friedlichen Land. Das ganze heißt „Resolut Support“, wir haben also eine Beratungsfunktion. Das Bild der helfenden Hand im Hintergrund trifft es meines Erachtens recht gut. Das ist ein Unterschied zum früheren ISAF-Einsatz. Dies war ein Kampfeinsatz. Wir haben nach jedem Gottesdienst im Hauptquartier ein „Memorial“. Das sind 15 Minuten Gedenken an die Verletzten und Gefallenen aller Nationen. Dort sind fünf Geistliche von fünf Nationen beteiligt, auch ein afghanischer Imam. Im Rahmen freier Kapazitäten unterstützen wir hier ein Heim für innerafghanische Flüchtlingsfamilien. In süddeutschen Kindergärten wurden Sachspenden gesammelt. Die sortieren hier unsere Soldaten und bringen sie in das Heim. Darüber hinaus wurden Geldspenden investiert um einen Brunnen für besagtes Flüchtlingsheim zu bohren.

Gewinnt der Glaube für die Kameraden an Bedeutung? Kann er Trost spenden?

Mit 20 bis 25 Prozent ist der Gottesdienst gut besucht. Das ist deutlich mehr als in normalen deutschen Gemeinden. Das hat aber nicht nur mit dem Glauben, sondern auch mit Beheimatung zu tun, dem Vertrauten, der Sprache. Wir haben eine CD mit Kirchenliedern, zu deren Beginn Glocken läuten. Das hat für die Kameraden eine auch für mich überraschende Wichtigkeit, denn es klingt nach Heimat. Sonst hört man hier ja nur den Ruf des Muezzins. Die Hauptbedeutung haben der Aspekt der Beheimatung und natürlich meine Funktion als Seelsorger und Vertrauensperson. Das ist das Wichtigste.









von ina

erstellt am 26.Aug.2017 | 16:00 Uhr