Voting des Tages : Eigenes Haus, Mietwohnung oder ganz anders: Wir würden Sie gern wohnen?

07. Oktober 2021, 18:00 Uhr

Die Preise für Eigentumswohnungen haben sich 2020 einer Studie zufolge in Kiel spürbar erhöht. In Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt wurden Wohnimmobilien 2020 um gut zehn Prozent teurer, pro Verkauf wurden im Schnitt 210.307 Euro erlöst. In Lübeck sind Wohnimmobilien im vergangenen Jahr dagegen um 1,34 Prozent günstiger geworden, pro Verkauf wurden im Schnitt 262.400 Euro erlöst.

Dies geht aus einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Immobiliendienstleister Accentro hervor, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Die Experten hatten die Preisentwicklung für Wohneigentum in insgesamt 81 Städten im ganz Deutschland untersucht.

