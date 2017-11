Eierpunsch für den guten Zweck

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Die Wirtschaftsgemeinschaft Rellingen veranstaltet am Sonnabend und Sonntag, 9. und 10. Dezember, wieder ihren Weihnachtsmarkt. Vereine, Verbände und Hobbykünstler präsentieren sich an 35 Buden auf dem Arkadenhof und der Rathauszeile. „Unser Weihnachtsmarkt hat sich etabliert und zieht in jedem Jahr sehr viele Menschen an“, sagt Per Zacho von der Wirtschaftsgemeinschaft.

Wer seine Nikolausstiefel abgeben möchte, sollte sich in die Startposition begeben. Die Stiefel können noch bis Donnerstag, 30. November unter anderem bei Edeka Böge und beim Reisebüro vorbeigebracht werden. „Im vergangenen Jahr wurden 150 Stiefel abgegeben“, berichtete der die Aktion finanzierende Böge-Geschäftsführer Jörg Steffens. Ausgabe der gefüllten Stiefel ist dann am Sonnabend, 9. Dezember, beim Reisebüro Am Rathaus um 15.30 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt öffnet am Sonnabend von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Die Firma Pflanz mich.de hat wieder für weihnachtliches Flair gesorgt, indem sie die einzelnen Buden mit Tannenbäumen bestückt. Das Unternehmen spendet seine Bäume nach dem Markt der Bürgerstiftung Rellingen sowie dem Lions Club Ellerbek Rellingen für einen guten Zweck. Interessierte können insofern Baum-Gutscheine an den Ständen von Bürgerstiftung und Lions Club erwerben und die Bäume nach dem Markt abholen.

Die Firma Pflanz mich.de lässt ferner den Weihnachtsmann zur Freude der Kinder am Sonntag um 15.30 Uhr mit dem Trecker anrücken. Weitere Attraktionen für den Nachwuchs sind das Karussell und Bastelaktionen bei Hörgeräte Zacho an beiden Tagen von 14.30 bis 17 Uhr.

Delikaten Winzer-Glühwein gibt es am Stand des Lions Clubs. „Wir freuen uns sehr, dass Herr Steffens uns den köstlichen Wein zur Verfügung gestellt hat“, erläuterte Past-Präsident Thomas Müller. Köstlichen Eierpunsch nach einem Original-Rezept der Ex-Bürgermeister Anja Radtke und Oliver Stolz gibt es am Stand der Bürgerstiftung. „Die Bürgermeister hatten das optimale Verhältnis von Wein und Saft genau austariert“, sagte der Geschäftsführer der Stiftung Christoph Rind.

Der Musikzug der Feuerwehr Hasloh und die Kreis-Pinneberger-Band Sound of Brass and Harmony sorgen für einen stimmungsvollen musikalischen Rahmen. Mit einem Kirchencafé an beiden Tagen, jeweils von 14 bis 18 Uhr, beteiligt sich die Kirchengemeinde zum sechsten Mal. Schmuck, Kinderkleidung, eine Bücherloge, Produkte aus dem Eine-Welt-Laden und eine Krippenausstellung bereichern das Angebot. Christiane Degner-Wehmeier sammelt unter dem Motto „Kuscheliges für Go Ahead“ erneut Spenden für das südliche Afrika. Der Rellinger Jan-Martin Frie gründete „Go Ahead“ nach seinem Zivildienst. Die Hauptstraße ist wieder an beiden Tagen von 13 bis 18 Uhr gesperrt.