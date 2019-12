„Ehrenbürgerin? Ich war völlig perplex“

Kinderbuchautorin Kirsten Boie über Vergleiche mit Astrid Lindgren, das Jugendamt als Schicksal und warum ihr Mann sie einen Junkie nennt

von Markus Lorenz

20. Dezember 2019, 16:47 Uhr

Kirsten Boie empfängt unseren Redakteur Markus Lorenz zum Gespräch an ihrem Hamburger Lieblingsplatz, dem Literaturhaus am Schwanenwik. Schreiben und lesen prägen das Leben der 69-Jährigen – in jeder Hinsicht. Hamburgs jüngste Ehrenbürgerin vereint, was die Hansestadt gern als ihre Stärken sieht: Kreativität, Erfolg und soziales Engagement.

Frau Boie, welches war Ihr Lieblingsbuch als Kind?

So genau kann ich das nicht sagen. Aber auf jeden Fall waren es Bücher von Astrid Lindgren. Ich habe „Bullerbü“ geliebt und „Kalle Blomquist“. Die habe ich so häufig gelesen, dass ich sie fast auswendig konnte.



Es heißt, Sie seien die deutsche Astrid Lindgren. Kompliment oder Bürde?

Das ist ein riesengroßes Kompliment, und ich freue mich sehr darüber. Aber: Es kann so gar nicht stimmen. Zum Einen konnte Astrid Lindgren Dinge, die ich nicht kann . . .



. . . welche?

Sie konnte in sehr, sehr einfacher Sprache so schreiben, dass sie Menschen ganz tief erreicht hat. Das ist eine große Kunst. Und zweitens hat sich die Zeit massiv geändert. Astrid Lindgren würde heute auch anders schreiben und wäre nicht die, die sie war.



Wollten Sie jemals so schreiben wie Astrid Lindgren?

Nein. Man kann immer nur so schreiben, wie man es eben selber kann. Das andere wäre doch eine Kopie. Was aber nicht heißt, dass man sich nicht von anderen inspirieren lässt.



Wie wurden Sie Autorin?

Ich war Lehrerin für Deutsch, Englisch und Philosophie in Hamburg, und das sehr gern. Mein Mann und ich haben dann ein Kind adoptiert und wollten ein zweites adoptieren. Als ich nach der Familienphase wieder anfangen wollte zu arbeiten, hat das Jugendamt gesagt: „Sie können nur entweder Mutter sein oder berufstätig.“ Das war Mitte der 1980er Jahre und eine völlig andere Zeit.



Das haben Sie akzeptiert?

Ich hätte mich darüber hinweggesetzt. Denn wenn eine Mutter berufstätig sein will, dann ist das auch für das Kind gut. Aber ich wollte das zweite Kind adoptieren und musste deshalb gehorsam sein.



Das Jugendamt hat also ungewollt Schicksal gespielt?

Ja. Ich bin mit großem Zorn zu Hause geblieben und habe mir gesagt: Jetzt fängst Du an zu schreiben, was Du ja schon immer wolltest. Als ich eines Tages meinen Sohn gefüttert habe, sind mir die ersten Worte meines ersten Buches „Paule ist ein Glücksgriff“ eingefallen. Das ist die heilige Wahrheit.



Was muss ein gutes Kinderbuch haben?

Schwer zu sagen. Es muss Kinder begeistern können. Es muss Kinder ernst nehmen, dabei aber berücksichtigen, dass es Kinder sind. Und es sollte die Kinder stärken.



Muss es lustig sein?

Kinder sagen: Ein Buch muss lustig sein und spannend. Und dann soll es auch so sein. Was nicht heißt, dass ein Kinderbuch nicht auch ernste Themen behandeln darf.



Muss Kinderliteratur heile Welt liefern? So wie „Bullerbü“ oder Ihre „Möwenweg“-Reihe?

Ja, natürlich auch. Ich kann sowohl sehr ernste Bücher schreiben, aber auch so etwas wie „Möwenweg“, das ein Kindheitsidyll schildert. Heile-Welt-Bücher erlauben es Kindern, für eine Weile auszusteigen aus ihrem Alltag. Das kann entlasten oder in traurigen Phasen Trost geben. Ich möchte aber niemals nur eine Sorte Bücher schreiben, sondern alle.



Wenn Sie eines Ihrer Bücher besonders hervorheben sollten, welches wäre das?

Das fällt mir schwer. Ich habe keine Lieblingsbücher von mir. Aber es gibt zwei, die mir näher sind als alle anderen: „Monis Jahr“ und „Ringel, Rangel, Rosen“ spielen in der Zeit meiner eigenen Kindheit in den 1950er und 1960ern. Sie sind nicht autobiografisch, aber beim Schreiben sind mir so viele Erinnerungen an die Zeit gekommen.



Welche Reaktionen auf ihre Bücher sind Ihnen die liebsten?

Kinderpost ist immer anrührend. Wenn Kinder sich die Mühe machen, sich hinzusetzen, mir zu schreiben, vielleicht dazu etwas malen, dann trifft mich das ins Herz. Allermeistens sind es positive Reaktionen. Kinder wünschen mir und meiner Familie Glück, oder sie fragen nach einer Fortsetzung der Bücher. Ich bekomme aber auch traurige Post, etwa wenn jemand aus der Familie krank oder gestorben ist. Manchmal ist gerade so etwas ein Grund für mich, ein Buch zu schreiben. Wenn ich damit Kindern helfen kann, ist es das Allerschönste, was man sich als Autorin erträumt.



Wenn Kinder anno 2019 die Wahl haben zwischen Smartphone und Buch, greifen die allermeisten zur Elektronik. Bedrückt es Sie, dass wir dagegen anscheinend nichts tun können?

Dass wir gar nichts tun können, bestreite ich. Aber es stimmt, dass Kinder zu mindestens 90 Prozent zum Smartphone greifen würden. Anderseits würde ich das Handy ja auch nicht missen wollen. Ich bin unendlich viel im Internet unterwegs, nutze die sozialen Medien. Ohne Internet käme ich bei den Recherchen nicht klar. Mein Mann sagt, ich bin ein Junkie.

Dennoch: Sie engagieren sich intensiv in der Leseförderung. Warum?

Natürlich wünsche ich mir, dass das Lesen für Kinder und Jugendliche erhalten bleibt. Denn Bücher leisten etwas anderes als all die Portale und elektronischen Medien.



Wie lautet Ihr Ratschlag an Eltern: Wie kann man Kindern heutzutage das Lesen nahebringen?

Man muss früh anfangen. Kinder müssen, bevor sie selbst zu Lesern werden, schon reichlich vorgelesen bekommen haben. Damit sie die Erfahrung machen, dass ein Buch etwas Schönes ist und sie sich freuen, wenn so etwas auftaucht.

Reizt es Sie, Erwachsenenliteratur zu schreiben?

Nein, gar nicht. Vielleicht weil ich immer noch so viele Themen habe, die ich für Kinder schreiben möchte. Bei Kindern kann ein Autor immer hoffen, mit seinen Büchern noch irgendetwas zu bewirken. Bei Erwachsenen ist das sehr viel schwerer möglich.



Sie betreuen ein Hilfsprojekt in Afrika. Worum geht es?

Ich engagiere mich seit zwölf Jahren in Swasiland, dem Land mit der höchsten HIV-Rate weltweit. Es gibt dort entsprechend viele Waisen. Unsere Möwenweg-Stiftung betreibt gemeinsam mit einer anderen Stiftung 100 Betreuungshäuser für Kinder. Wir sorgen für Essen, warme Kleidung und vieles andere. Und jedes Kind bekommt zur Einschulung von uns ein Buch in der Landessprache.



Lesen Sie den Kindern dort vor?

Nein, ich spreche leider kein Siswati. Aber ich zeige Ihnen die Bilder in den Büchern. Die Kommunikation ist schwierig, aber wir haben trotzdem Spaß.



Was haben Sie gedacht, als Ihnen die Hamburger Ehrenbürgerwürde angetragen wurde?

Ich war völlig perplex. Ich bin sicherlich nicht die Erste, die mir selbst eingefallen wäre, wenn es um Ehrenbürgerschaft geht. Ich habe mich sehr gefreut. Schon weil ich erst die fünfte Frau in 200 Jahren bin. Das finde ich keine besonders hohe Frauendichte.



Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung?

Ich freue mich wahnsinnig, dass Hamburg eine Kinderbuchautorin ehrt. Das ist eine große Wertschätzung für die Kinderliteratur und eine sehr mutige Entscheidung.



Spüren Sie eine Erwartungshaltung an Sie als neue Ehrenbürgerin?

Ich habe sofort gefragt, welche Pflichten auf mich zukommen. Interessanterweise gibt es keine. Die Stadt wünscht sich, dass sich Ehrenbürger einbringen und engagieren. Das halte ich für selbstverständlich. Aber wofür und wie viel, das kann man selbst entscheiden. Insofern ist das mit der Bürde nicht so schlimm.



Fühlen Sie sich als Hanseatin?

Das bin ich ja nicht. Ich bin zwar in Hamburg geboren, nicht aber meine Eltern. Obwohl ich inzwischen schon lange in Schleswig-Holstein lebe, empfinde ich mich aber immer noch als Hamburgerin. Und zugleich als Schleswig-Holsteinerin. Ich glaube, das geht beides.