Ehrenamtler treffen sich

von René Erdbrügger

12. September 2018, 13:19 Uhr

Ein Ehrenamtlichentreffen zum Thema Sport findet am Mittwoch, 19. September, statt. Beginn im ehemaligen Akadgebäude in der Straße Am Rathaus in Pinneberg ist um 19 Uhr. Petra Kärgel, Integrationslotsin beim Wedeler Turn- und Sportverein, Axel Olwig, Integrationslotse beim Tennisclub Pinneberg, und Holger Meyer, Integrationslotse des

VFL Pinneberg, berichten über Sportangebote in Pinneberg und wie Integration durch Sport gelingen kann. Anschließend soll darüber diskutiert werden.