Im Keller gefesselt : Ehepaar in eigenem Haus in Pinneberg überfallen: Polizei sucht nach Zeugen

Hinweisgeber können sich bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer (04101) 2020 melden.

von Christian Uthoff

21. Februar 2020, 15:22 Uhr

Pinneberg | Nachdem mehrere Männer ein älteres Ehepaar in Pinneberg überfallen und im Keller gefesselt haben, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Das teilte Pressesprecherin Sandra Mühlberger mit.

Das ist die Täterbeschreibung der Polizei:

Der Überfall hatte sich am Donnerstag (20. Februar) in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr im Bereich der Straße Beim Ratsberg ereignet. Die zwei Männer, die das Ehepaar in den Keller gesperrt haben, sollen laut Polizei etwa 1,70 Meter groß sein und Jeans und dunkle Jacke getragen haben. Einer der beiden soll dick und 30 bis 35 Jahre alt sein und ein gelbes Paket bei sich getragen haben. Der andere soll eher hager und 25 bis 30 Jahre alt sein, er trug einen Oberlippenbart. Miteinander sprachen beide russisch. Eine dritte, ebenfalls russisch sprechende Person, hat das Ehepaar lediglich gehört, aber nicht gesehen.

Zeugen sollen sich melden

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Wer am Donnerstagvormittag im Bereich Beim Ratsberg/Ossenpadd-Nebenweg/Elmshorner Straße verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge bemerkt hat, erreicht die Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer (04101) 2020.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?