Mann liegt im Wachkoma : Ehefrau und Sohn ausgewiesen: Kritik an Pinneberger Ausländerbehörde

Uysal Ince liegt seit einem Arbeitsunfall im Wachkoma. Weil ihr Touristenvisum abgelaufen war, wies die Ausländerbehörde die Ehefrau außer Landes. Jetzt schaltet sich die Politik in den Fall ein.

Avatar_shz von Anja Steinbuch

18. Januar 2022, 18:00 Uhr

Uysal Ince liegt seit einem Arbeitsunfall im Wachkoma. Weil ihr Touristenvisum abgelaufen war, wies die Ausländerbehörde die Ehefrau außer Landes. Jetzt schaltet sich die Politik in den Fall ein.

„Anstatt nach Lösungen zu suchen, die eine Begleitung durch die Familie ermöglichen, exekutiert die Ausländerbehörde ihre Rechtsauffassung“, so die Stellungnahme der Partei „Die Linke“ im Kreistag Pinneberg. Klaus-Dieter Brügmann von „Die Linke“ ist mit seiner Kritik sehr deutlich: „Aus unserer Sicht ist dieses Verhalten menschenverachtend und auf das schärfste zu kritisieren.“

Bürokratisch, menschenverachtend, unverständlich. Das sind die Worte mit denen Ende Dezember bereits auf den Fall Ince reagiert wurde. Doch für eine kurzfristige Hilfe war es bereits zu spät: „Frau Ince ist bereits in die Türkei abgereist“, bestätigte ein Freund der Familie shz.de kurz nach den Weihnachtsfeiertagen.

Weiterlesen: Mann liegt in Wedel im Wachkoma - Ehefrau muss Deutschland verlassen

Ausländerbehörde bleibt hart

Die Ausländerbehörde hatte der Türkin Hörü Ince sogar mit Festnahme gedroht, wenn sie nicht sofort das Land verlasse. Auf die Umstände, warum die 58-Jährige hier war, war nicht eingegangen worden: Ihr Mann liegt nach einem schweren Arbeitsunfall im Wachkoma in Wedel. Und Hörü Ince besuchte täglich ihren Ehemann Uysal Ince – auch, weil die Ärzte regelmäßige Verwandtenbesuche angeordnet hatten.

Damit hatte der Patient Uysal Ince, der in einem Pflegeheim in Wedel liegt, nun weder seinen Sohn, der bereits zuvor abreisen musste, noch seine Frau an seinem Krankenbett. Auf Nachfrage von shz.de zwei Tage vor Heiligabend, antwortete die Pressesprecherin des Kreises Pinneberg: Es seien mehrfach alle Möglichkeiten gründlich geprüft worden, wie die Familie optimal unterstützt werden könne – innerhalb der rechtlichen Vorgaben. Man habe geprüft, ob eine Visumsverlängerung oder ein geduldeter Aufenthalt rechtlich möglich seien. Für beide Varianten fehle die rechtliche Grundlage. Daraufhin war Hörü Ince noch im Dezember in die Türkei zurückgereist, um sich um ein neues Touristenvisum zu kümmern.

Aus unserer Sicht ist dieses Verhalten menschenverachtend und auf das schärfste zu kritisieren. Klaus-Dieter Brügmann, Die Linke

Verheerender Unfall auf der Autobahn

Uysal Ince war am 3. November 2020 auf der A1 zwischen Ahrensburg und Stapelfeld schwer verunglückt. Er trug ein schweres Schädeltrauma und Hirnschäden davon und fiel ins Wachkoma. Sohn und Ehefrau eilten sofort nach Deutschland, um ihm beizustehen. Sie redeten mit ihm, hielten seine Hand. Die Ärzte befürworten das, um eine Heilung herbeizuführen.

Viele Fragen bleiben offen

Auch die SPD-Kreisfraktion hat sich um eine Lösung in der tragischen Geschichte bemüht. „Ich bin zwar kein Experte für Ausländerrecht, aber es stellen sich in dieser Sachlage einige Fragen“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Stahl.

Besonders unverständlich sei es für ihn, warum man aktuell wieder vor dem gleichen Problem wie im vergangenen Sommer stehe. Da war es bereits nicht möglich gewesen, das Visum des Sohnes zu verlängern. Unverständlich sei auch, warum die deutsche Botschaft in Izmir monatelang der Ehefrau ein Touristenvisum verweigerte. Erst nach Protesten in den Medien vor Ort hatte das Konsulat in Izmir das Visum für Hörü Ince gewährt.

SPD-Politiker sucht weiter nach Lösung

„Hat die Verwaltung die Familie Ince darauf hingewiesen, dass es möglich ist, ein so genanntes Mehrfachvisum zu beantragen?“ Und: „Warum war es nicht möglich, von Deutschland aus in Ausnahmefällen eine Verlängerung eines Visums zu beantragen?“ Stahl wendete sich direkt an die Landrätin mit der Frage, welche Änderungen des Ausländerrechts erforderlich seien, um künftig bei solch tragischen Fällen der Familie einen Spielraum zu gewähren. Diese Änderungen würde Stahl dann auf den Weg bringen.

„Für mich zählen Fakten und Herr Ince wird als fleißiger, rechtschaffender Mann beschrieben“, so die Landtagskandidatin der Grünen für den Wahlkreis Pinneberg-Elbmarschen, Nadine Mai. „Ihm die Unterstützung durch seine Familie jetzt zu verweigern, ist moralisch nicht vertretbar.“ Alle Möglichkeiten müssten ausgeschöpft werden, um eine Lösung zu finden. Dabei würde ein Bleiberecht nicht mit anderen Leistungen einhergehen. Einzig das Recht, dem Familienmitglied zur Seite zu stehen, sei entscheidend.

Der Fall ist wirklich furchtbar. Aminata Touré, Vizepräsidentin des Landtages in Schleswig-Holstein

Fall schlägt inzwischen Wellen bis nach Kiel

Das Aufenthaltsrecht des Bundes sei an vielen Stellen reformbedürftig, kommentiert die Vizepräsidentin des Landtages in Schleswig-Holstein, Aminata Touré. „Der Fall ist wirklich furchtbar“, so die Politikerin der Grünen. Sie habe kein Verständnis für die Entscheidung der Ausländerbehörde und möchte klären, ob ein möglicher Spielraum wirklich ausgeschöpft wurde.