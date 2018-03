Eggerstedt: Platzt der Traum vom Hotel?

Käufer von Fläche setzt Stadt unter Druck und möchte Vertragsänderungen

von René Erdbrügger

24. März 2018, 16:47 Uhr

Der Vertrag ist im Februar unterschrieben worden: Doch die Projektgesellschaft CEP Campus Entwicklung aus Hamburg, die ein 20 000 Quadratmeter großes Grundstück auf dem Areal der ehemaligen Eggerstedt-Kaserne von der Stadt Pinneberg gekauft hat, um dort den International School Campus samt Hotel zu entwickeln, setzt jetzt Pinneberg die Pistole auf die Brust. Der Investor fordert Vertragsänderungen.

Darüber haben die Ratsherren- und frauen am Donnerstagabend im nicht öffentlichen Teil beraten. Laut Informationen unserer Zeitung wurde eine Entscheidung vertagt. Im Wirtschafts- und Finanzausschuss am 26. April soll das Thema erneut aufs Tapet kommen. Dann muss eine Entscheidung her. Gestern wollte sich die Politik zu dem Sachverhalt öffentlich nicht äußern: Nur so viel: Die Verärgerung sei groß gewesen, so ein Ratsmitglied.

Im Originalvertrag verpflichtet sich der Käufer der Fläche, sicherzustellen, dass eventuelle künftige Mieter oder Pächter des Areals ihren Sitz nach Pinneberg verlegen. Hintergrund: Denn nur dann würde die Stadt auch Gewerbesteuern erhalten.

Das Wort „sicherstellen“ soll nun ersetzt werden durch „anstreben“. Auch der Rückübertragungsanspruch der Stadt soll jetzt entfallen, falls die Pächter eben nicht ihren Sitz nach Pinneberg verlegen. Im ursprünglichen Vertrag war es so geregelt. Der Investor begründet, die Verhandlungen mit Mitinvestoren hätten ergeben, dass diese die bisherigen zwischen Projektgesellschaft und Stadt vereinbarten Vertragsregelungen keinesfalls akzeptieren werden. Auch Banken sollen nach Aussagen des Investors nicht bereit sein, aufgrund dieser Basis Finanzierungen zur Verfügung zu stellen.

2,5 Millionen Euro bekommt die Stadt für den Verkauf. Die erste Zahlung soll bald fällig sein – doch jetzt ist wieder alles in der Schwebe.

Die Stadt wollte sich gestern nicht äußern, „weil es sich um eine nicht öffentliche Sitzung handelt“, so Stadtsprecherin Maren Uschkurat. Auch vom Investor gab es bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme.