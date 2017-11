„Egal, von wem eine gute Idee kommt“

vergrößern 1 von 2 Foto: Fröhlig 1 von 2

„Mich interessiert, welche Themen euch in der Stadt bewegen“, sagte Ann-Kathrin Tranziska, Sprecherin des Pinneberger Ortsverbands und Landesvorsitzende der Grünen. „Ich bin froh, dass viele zu dieser unchristlichen oder christlichen Zeit – je nachdem, aus welcher Sicht man es betrachtet – hierhergekommen sind, denn Kommunalpolitik betrifft jeden“, sagte Joachim Dreher, Fraktionsvorsitzender Grüne und Unabhängige im Pinneberger Rat. Zusammen hatten sie für Sonntag ins Vereinsheim des VfL Pinneberg eingeladen, um sich mit Bürgern und Mitgliedern auszutauschen. Motto des Tages: „Ich misch’ mich ein.“

„Ich studiere Physik in Hamburg. Bevor es böse Kommentare gibt: Ich bin nicht nur wegen der Brötchen hier“, witzelte Yannick Fischer, Sprecher der Grünen Jugend im Kreis Pinneberg. Die Themen, die den Anwesenden unter den Nägeln brannten, waren schnell identifiziert: Kita-Finanzierung und -Gebühren, Schulsanierung, Radverkehr und auch die Entwicklung der Stadt im allgemeinen.

„Wir wollen auf Themen kommen, die wir noch nicht auf dem Schirm haben und auch verschiedene Sichtweisen in unsere Arbeit einfließen lassen“, sagte Dreher. Allerdings waren abweichende Meinung gering. 13 Mitglieder der Grünen nahmen an der Diskussionsrunde mit Frühstück teil. Zwei Anwesende bekannten, den Grünen möglicherweise beitreten zu wollen. Eine analoge Filterblase? Für Tranzsika nicht: „Es ging uns auch darum, Mitglieder zu aktivieren oder zu reaktivieren. Das ist wichtiger, als neue Mitglieder zu gewinnen.“ Das sah auch Dreher so: „Wir wollen eine aktive Fraktion, bei der sich viele Menschen beteiligen. Daher hoffen wir, dass wir einige Personen begeistern konnten.“

„Wir wollen heute wenig sagen, dafür aber mehr zuhören“, hatte Dreher zu Beginn der Veranstaltung betont. Am Ende entfielen die meisten Redebeiträge allerdings doch auf ihn, Tranziska und Ratsmitglied Manfred Stache (Grüne und Unabhängige). Letzterer betonte: „Es geht nicht um Grüne Politik in der Fraktion. Es gibt keinen Bundes- oder Landtagswahlkampf. Es geht ausschließlich um Pinneberger Themen.“ Und auch die häufig schwelenden Konflikte in der Politik erläuterte er: „Die Stimmung war vergiftet, weil die Meinungen bei Inhalten so weit auseinander lagen.“ Doch habe sich das Arbeitsklima geändert. Das sah auch Tranziska so: „Es sind viele jungen Menschen dazugekommen, die die alten Geschichten nicht kennen. Das vereinfacht vieles.“

„Uns ist egal, von wem eine gute Idee kommt“, sagte Ratsherr Peter Thomsen. Dabei sei allerdings Geduld gefragt. „Es gibt politische Beschlüsse, die nicht von der Verwaltung umgesetzt werden, da dort auch Politik gemacht wird. Das ist schlimmer als der Kampf mit offenem Visier.“ Daher sehe es die Fraktion aus Grünen und Unabhängigen als Aufgabe, den Finger immer wieder in die Wunde zu legen und die Umsetzung von Beschlüssen zu überwachen. „Es ist aber nicht frustrierend. Wir haben kaum Abstimmungen gewonnen, aber Themen öffentlich gemacht und dafür gesorgt, dass sie präsent sind. Daher wollen wir mit Menschen diskutieren, die wissen, was in Pinneberg abgeht.“

Die nächsten Termine für die Diskussionsveranstaltungen stehen fest: 13. Dezember und 18. Januar. „Da wir so einen guten Zuspruch hatten, wollen wir die Idee fortsetzen“, sagte Tranziska. Thomsen machte den Gästen abschließend lachend noch ein Angebot: „Wenn Sie heute unterschreiben, können Sie sich noch ein Brötchen einpacken.“