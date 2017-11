Dreharbeiten in Pinneberg : Edeka dreht TV-Spot in Meyer's Frischecenter

vergrößern 1 von 3 Foto: Schaarschmidt/Edeka/Bröker/Marek 1 von 3

von Ulf Marek

erstellt am 07.Nov.2017 | 12:30 Uhr

Pinneberg | Mit einer für sie äußerst ungewohnten Szenerie wurden mehrere Mitarbeiter des Teams vom Edeka Meyer’s Frischecenter in Pinneberg konfrontiert. Warum? Der großräumige Markt an der Friedrich-Ebert-Straße diente als Drehort für die Produktion des neuen TV-Spots von Edeka, der seit dem gestrigen Montag bundesweit auf diversen Fernsehkanälen ausgestrahlt wird.

„Der Markt bot die perfekte Kulisse für den TV-Spot, bei dem in verschiedenen Abteilungen gedreht wurde – von der Obst-und-Gemüse-Abteilung bis zur Fleischtheke“, erklärt Katrin Dellinger vom Geschäftsbereich Marketing/Vertrieb und Nationale Werbung der Edeka-Zentrale in Hamburg und lobt die engagierte Unterstützung vor Ort in Pinneberg. „Die Mitarbeiter des Marktes unterstützten tatkräftig beim Dreh. Zum Beispiel sorgten sie dafür, dass die Regale immer perfekt eingeräumt waren“, betont sie.

Gedreht wurde bereits vor ein paar Monaten - exakt gesagt am Sonntag, 27. August. „Unmittelbar nach Geschäftsschluss am Sonnabend um 21 Uhr erfolgte bis 3 Uhr der Aufbau für die Filmaufnahmen. Und ab 4 Uhr begann der Dreh, der dann den ganzen Tag andauerte – bis 23 Uhr am späten Abend“, erinnert sich der stellvertretende Marktleiter Niklas Bröker (kleines Foto) – allerdings ein wenig mit gemischten Gefühlen, denn es sei schon bemerkenswert gewesen, mit was für einen (Arbeits-)Aufwand die Produktion verbunden war.

„Es wurden zahlreiche Umbauten vorgenommen und mehrere großflächige Abdeckungen platziert, damit unser Markt im Film nicht zu erkennen war. Das soll ja im Spot alles neutral wirken“, so Bröker. Im gesamten Laden wurden Kabel verlegt, Scheinwerfer und Blenden platziert und die Regale mit sehr viel Ware aufgefüllt. Ebenso natürlich mit Weihnachtsdeko versehen – und das im Spätsommer.

„Es wurde Ware im Wert von rund 15.000 Euro in die Auslagen geschafft. Außerdem 14 Tannenbäume in weihnachtlicher Dekoration aufgestellt“, so Bröker. Der ausschlaggebende Faktor, dass der Pinneberger Markt für die Filmleute zum Drehort wurde, war übrigens in der Fleischabteilung zu finden. „Die acht Meter lange Theke gefiel den Verantwortlichen so gut, dass wir die Anfrage erhielten“, erläutert Bröker. Neben acht Mitabeitern des Pinnebergers Markts, Marktleiterin Manuela Daniel und Niklas Bröker, der das gesamte Geschehen im Blick behielt, waren übrigens internationale Kräfte aktiv.

So kamen beispielsweise Mitglieder des Filmteams aus Schweden und einer der Schauspieler, der an der Theka den Fleischer darstellt, aus England. „Sein Part musste also noch nachsynchronisiert werden“, bemerkt Bröker. Insgesamt ist der Film, dessen Herstellung weit mehr als 300 000 Euro verschlang, nur 38 Sekunden lang. Thematisch geht es darin – und das ist ja nicht unaktuell – um die Beziehung zwischen Mensch und Technik, insbesondere um den Einsatz von Robotern.

Im Mittelpunkt des Clips steht so kurz vor Beginn der Vorweihnachtszeit natürlich das kommende Weihnachtsfest – und zwar aus einem ganz besonderen Blickwinkel, denn die Hauptperson des Kurzfilms ist eben ein Roboter, der offensichtlich mit dem Thema Weihnachten keine Erfahrung hat. Auf die entscheidende Frage „Was darf zu Weihnachten nicht fehlen?“, die mit „ein geschmückter Baum, liebevolle Dekoration, ein herrliches Rezept für das Festessen und natürlich unsere Lieblingsmenschen, versammelt und glücklich an einem Tisch – ganz viel Liebe eben!“ beantwortet werden könnte, weiß er noch nicht so recht zu reagieren.

Eifrig möchte er einem Ehepaar an der Fleischtheke ein Rezept anbieten, doch ein Verkäufer ist ihm zuvorgekommen – und dessen Rezeptvorschlag enthält ganz viel Liebe. Der Roboter ist verwirrt, denn er kann mit diesem Begriff nichts anfangen. Doch der Verkäufer erläutert ihm, was es mit der Liebe unter Menschen auf sich hat, und dass es dafür kein Rezept gibt. „So wird auch den Zuschauern vermittelt, dass es an den Feiertagen um mehr geht als um Geschenke, nämlich um wertvolle Zeit mit den Liebsten – und natürlich Liebe“, so Dellinger.

Wer den witzig gemachten, aber auch ein wenig zum Nachdenken anregenden TV-Spot im Fernsehen eventuell noch nicht erwischen konnte, ihn aber trotzdem gern einmal sehen möchte, kann ihn hier abrufen.