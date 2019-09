E-Ladesäule in der Diskussion

In Appen gehen die Meinungen auseinander

06. September 2019, 16:02 Uhr

Appen | Die Sinnhaftigkeit von Ladesäulen für Elektroautos wird derzeit in Appen diskutiert. Die Politik beschäftigt sich intensiv damit, eine solche Ladesäule in der Gemeinde aufzustellen. Erik Hendrik Jahn von der Schleswig-Holstein Netz AG referierte beim jüngsten Umweltausschuss über die mögliche Installation. Jahn stellte vorab klar, dass es im ländlichen Gebiet nur wenige Ladesäulen gibt. „Als Netzbetreiber versuchen wir, diesen Zustand zu verbessern“, sagte er. In Zukunft würden die Säulen benötigt.

Der Wirtschaftswissenschaftler berichtete über einen starken Anstieg von Neuzulassungen. „Elektrofahrzeuge sind für den alltäglichen Bedarf geeignet“, führte Jahn aus. Was den Standort der Säule betrifft, gelte es, verschiedene Punkte zu berücksichtigen. Der Parkplatz müsse gut erreichbar sein. Der Fahrzeug-Besitzer sollte zudem Möglichkeiten haben, sich die Zeit vor Ort zu vertreiben.

Monika Hagen (FDP) äußerte nach dem Vortrag Bedenken, die Investition auf Gemeindekosten zu realisieren. „Sie wollen für sich ein Geschäftsfeld erschließen und können dann doch auch Geldbeträge an die Gemeinde zahlen“, schlug Hagen vor.

Jahn machte jedoch deutlich, dass eine solche Möglichkeit nicht besteht. Seine Firma könne als Netzbetreiber keine Ladeinfrastruktur refinanzieren. Es gebe jedoch Fördermöglichkeiten über die AktivRegion. Der Bund fördere ferner Ladesäulen bis zu 40 Prozent. Jahn bot der Gemeinde schließlich ein Rundum-Sorglos-Paket einschließlich Wartung an.

Die Politiker regten an, sich zu überlegen, welcher Standort für eine solche Ladesäule sinnvoll ist. Es fehle, anders als in anderen Gemeinden, ein zentraler Punkt im Ort. Simon Brüsch (CDU) bezeichnete das Vorhaben als sinnvoll. „Wir können hier langfristig einen wesentlichen Beitrag für die Umwelt leisten und zur Verbesserung der Luftqualität beitragen“, sagte Brüsch. Hagen zeigte sich hingegen nicht überzeugt und stellte die Sinnhaftigkeit in Frage. Es sei schwierig, das Problem von Dauerparkern an der Ladestation zu lösen.

Die Ausschussmitglieder einigten sich letztlich, Standort und Finanzierung weiter intensiv zu diskutieren. Fraktionen und weitere Gremien seien ebenfalls gefragt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. „Ich kann mir vorstellen, dass wir das Vorhaben realisieren“, vermutete der Ausschussvorsitzende Jürgen Koopmann (CDU).