Kreis Pinneberg in Kürze : „Duckomenta“ zu Gast in Pinneberg ++ Kreis-Politik debattiert über Gender-Sprache ++ Inzidenz jetzt bei 43

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 4. August wichtig ist.

Kreis Pinneberg Der Streit um das Gender-Sternchen, Binnen-i und Co. hatte vor der Sommerpause im Kreistag zu einer der hitzigsten Debatten der vergangenen Jahre geführt – obwohl von Anfang an klar gewesen war, dass der entsprechende Antrag der CDU auf leicht verständliche Behördensprache in die Fachausschüsse verwiesen würde. Am Mittwoch (5. August) ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.