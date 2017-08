Verbraucherzentrale warnt : Dubiose Gewinnspiele in Pinneberg

Pinneberg | „Herzlichen Glückwunsch: Sie wurden für die Deutschlandziehung ausgewählt und haben somit eine hundertprozentige Gewinnchance!“ Solche Briefe landen derzeit in Pinnebergs Briefkästen. Der Preisvergeber nennt sich „Europa gewinnt!“ vom Europäischen Ziehungskomitee Hamburg und wirbt mit niemand anderem als dem ehemaligen Fußballspieler und Sport1-Moderator Thomas Helmer als Botschafter.

Dass alles fair zugeht, davon habe Helmer „sich überzeugt“. Alles, was der Empfänger, der zu einem exklusiven Teilnehmerkreis gehört, tun muss, ist eine 0800-Nummer anrufen, um den garantierten Gewinn geltend zu machen. Ein Leser unserer Zeitung, der den Brief in der Post hatte, war mehr als skeptisch. „Im Internet wird davor gewarnt“, sagt er. Und die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein gibt ihm Recht. Boris Wita bestätigt: „In Mecklenburg-Vorpommern sind diese Briefe vor einem halben Jahr aufgetaucht. Hier in Schleswig-Holstein gab es die bisher nicht, soweit uns bekannt ist. Wir wissen aber, dass solche Dinge oft von Bundesland zu Bundesland wandern.“

Woran erkennt der Experte, dass es kein seriöses Schreiben ist? Schließlich bürgen Helmer, ein Anwalt und ein „Vertrauensgarantie“-Siegel. Stutzen lässt Wita zunächst vor allem eins: die hundertprozentige Gewinnchance. „Warum haben die was zu verschenken?“, fragt er. „Das kann rein betriebswirtschaftlich nicht funktionieren.“ Die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern stellte im Januar fest: „Unter den Gewinnen sind nur wenige Geldpreise.“ Bei dem garantierten Gewinn, Lottotippreihen, handele es sich erfahrungsgemäß nicht um einen bezahlten Lottoschein. Im Pinneberger Brief wird allerdings im Anschreiben eine gratis Lottoteilnahme zugesichert. Ein weiterer Punkt, der Wita auffällt: Der Absender hat nur ein Postfach angegeben, keine Adresse. Bei genauerer Betrachtung des Schreibens findet sich zudem im Kleingedruckten, dass die zuständige Firma gar nicht in Hamburg, sondern in Luxemburg sitzt. „Das sind Hinweise darauf, dass Vorsicht geboten ist“, sagt Wita. Die Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern sagen sogar: „Wir konnten kein Europäisches Ziehungskomitee finden, wahrscheinlich ist es ein Marketingname, der offiziell klingen soll.“ Sie vermuten vielleicht eine Gewinnvergabezentrale dahinter.

Bei einer Recherche mit Google stellt sich schnell heraus: Die angebliche Luxemburger Firma scheint keine Internetseite zu haben und gehört ihrerseits zu einem weiteren Unternehmen für Direktmarketingkampagnen und Kundenwerbung mit Sitz in der Schweiz. Nur „Europa gewinnt!“ ist online zu finden. Im Impressum findet sich wieder die Luxemburger Firma – keine Telefonnummer, kein offiziell benannter Geschäftsführer, keine Handelsregisternummer, nur eine Emailadresse. Und Pressemitteilungen über glückliche Gewinner. So soll Helmer erst im Mai die Bargeldgewinne persönlich übergeben haben. „Ich freue mich ganz besonders darauf, bei diesem Event auch einmal die Gewinner der Frühjahrsverlosung ganz persönlich kennenzulernen“, soll er bei der Gelegenheit gesagt haben. Ob der Sportler wirklich seinen Namen für die Aktion hergibt, ist unklar. Bis Redaktionsschluss konnte trotz mehrfacher Anfrage unserer Zeitung keine Stellungnahme eingeholt werden. Mehrere Menschen aus seinem beruflichen Umfeld, die nicht genannt werden möchten, bezweifeln es jedoch stark.

Wir wollen herausfinden: Wer ist verantwortlich und wo liegt denn nun der Firmensitz? Wo kommt das Geld für die Gewinne her? Was hat es mit der Website auf sich? Wir versuchen unser Glück bei der Hotline. Unsere Fragen beantworten möchte die Dame am anderen Ende der Leitung nicht. Stattdessen werden wir weiterverwiesen an „Europa gewinnt!“ mit einer kostenpflichtigen 0180-Nummer. Wir rufen an und fragen nach dem Vorsitzenden der Europäischen Ziehungskommission, der ja den Brief unterschrieben hat. Am Apparat ist die Schweizer Firma und informiert uns, dass es sich dort nur um ein Büro handelt. Wir werden erneut weitergereicht, diesmal an eine Nummer in Hamburg, ein Marketingberater. Wer der Geschäftsführer von „Europa gewinnt!“ ist oder wie lange es diese Ziehung schon gibt, kann uns hier auch nicht gesagt werden: Wir müssten eine schriftliche Anfrage einreichen an die Emailadresse, die auch auf der Website zu finden ist. Hier ist Ende der Fahnenstange. Ein erneuter Anruf bei der Servicehotline führt zu nichts, nach mehreren Minuten in der Warteschleife heißt es: „Ihr Anruf kann zur Zeit nicht entgegengenommen werden.“

Doch was wollen die Betreiber mit solchen Methoden erreichen? Die Verbraucherzentrale erläutert auf ihrer Website: „Werbeanrufe sind verboten. Mit einem persönlich adressierten Brief versucht das Unternehmen dieses Verbot zu umgehen.“ Hat der Gewinner erst einmal selbst zum Hörer gegriffen, darf geworben werden. Die Empfehlung der Experten: das Schreiben ignorieren. Ein ähnliches Phänomen sind Anrufe ausländischer Nummern, die nicht länger als einige Sekunden dauern. Hier wird auf einen Rückruf gehofft. Wer möchte, kann sich auf der Website der Verbraucherzentrale einen Musterantrag für die Löschung der eigenen Daten herunterladen.

von Felisa Kowalewski

erstellt am 18.Aug.2017 | 16:00 Uhr