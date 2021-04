Kreis Pinneberg in Kürze : Drosteipark soll umgestaltet werden ++ Radweg in der Marsch ausgebessert ++ Tierpark Hagenbeck: Existenz nicht gefährdet

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 16. April wichtig ist.

Kreis Pinneberg Seit Montag (12. April) steigt der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Kreis Pinneberg wieder. Mittlerweile hat er sich sehr nahe am entscheidenden 100er-Wert eingependelt. Sofern der Wert in mehreren Tagen in Folge die 100er-Marke überschreitet, könnte der Kreis auch schon vor dem kommenden Mittwoch entscheiden, dass wieder einschränkende Maßn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.