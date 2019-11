Drostei als Gespensterschloss

Stadtmanagerin Birgit-Schmidt-Harder präsentiert den Mitgliedern des Hauptausschusses ihre Vorschläge

von René Erdbrügger

02. November 2019, 16:23 Uhr

Pinneberg | An Ideen mangelt es Stadtmanagerin Birgit Schmidt-Harder nicht: Im nächsten Jahr will sie die Drostei zum verkaufsoffenen Halloween-Sonntag in ein Gespensterschloss verwandeln, und auch einen Klimatag möchte sie anbieten, an dem auf Plastiktüten verzichtet werden soll. „Das sind Ideen, die ich nicht allein entscheide, sondern mit allen Beteiligten und Entscheidern“, betonte Schmidt-Harder.

Des Weiteren steht für sie die Leerstandsquote in Pinneberg im Fokus: 2018 lag sie bei zehn Prozent. Jetzt soll sie neu ermittelt werden. Als Grundlage werde dabei die reine Quadratmeterverkaufsfläche der Geschäfte berücksichtigt. „Viele andere Städte machen das auch so.“ Aber: „Die Erfassung dieser Quote lässt sich nicht mal so eben aus dem Ärmel schütteln, wenn man belastbare Ergebnisse haben möchte“, sagte Schmidt-Harder. Außerdem betreibt die Citymanagerin seit Juni eine erfolgreiche Social-Media-Offensive. Bei Facebook stieg die Zahl der Follower von 440 auf 700. Ein Instagram-Account ist eingerichtet, ein Twitter-Account wird folgen.

„Wir erreichen damit junge Menschen“, so die Stadtmanagerin. Und auch die Marke Pinneberg will sie stärken und weiterentwickeln.

Doch alles zurück auf Anfang: Während der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses berichtete Schmidt-Harder über Tätigkeiten und Planungen. Es war ihr Debüt: Am 15. Juni trat die Pinneberger Journalistin ihren Job an – sie ist die Nachfolgerin von Ann-Kristin Borcherding, die ihren Posten nach nur fünf Monaten wieder geräumt hatte.

„Mir gefällt es. Uns bringt es Spaß“, sagte Schmidt-Harder im Ausschuss. Auch in Richtung Vorgängerin, die jene Lust für den Job wohl nicht verspürte, wie sie im Juni im Gespräch mit unserer Zeitung andeutete. Schmidt-Harders Fazit: „Es gibt keinen Bruch. Alle Veranstaltungen sind gut besucht und von Erfolg gekrönt.“ Keine Frage: Die sehr gut vernetzte Schmidt-Harder bringt frischen Wind ins Stadtmarketing. Unterstützt wird sie dabei von Assistentin Martina Lehnert. Zusammen besetzen sie 1,5 Stellen. Zum Vergleich: „Das Stadtmarketing Elmshorn hat acht Leute in der Geschäftsstelle“, sagte Schmidt-Harder.

Zunächst lieferte die Citymanagerin in ihrem Tätigkeitsbericht aktuelle Zahlen: Der betriebliche Verlust 2018 lag bei 2799,80 Euro. Für 2019 gehe sie jedoch von weniger bis gar keinem Verlust aus. „Weil wir zum Beispiel weniger Personalkosten hatten.“ Die Mitgliederzahlen steigen wieder. Aktuell sind es 66. Die Einnahmen gehen nach oben. Die Mitgliedsbeiträge liegen für 2019 bei geschätzten 90 075 Euro, 2018 waren es 88 675 Euro. Dem nicht genug: „Die Sponsorenbeiträge sind gestiegen“, berichtete sie. Für 2019 sind es etwa 48 000 Euro – 1000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Zudem bezuschusst Pinneberg das Stadtmarketing mit jährlich 75 000 Euro. Auch für 2020 kann die Citymanagerin mit dieser Summe rechnen. „Für 2021 bis 2024 müssen wir neu verhandeln“, sagte Schmidt-Harder. Es gehe nicht ohne Zuschüsse bei so vielen Veranstaltungen. Hinzu kommen unter anderem Geschäftsausgaben, Werbe-, Personal- und Bürokosten.

„Allein das Stadtmarketing richtet – auch in Zusammenarbeit mit anderen – elf Großevents aus. Vier weitere wie das SummerJazz-Festival und das Erntedankfest unterstützen wir. Zusammen mit dem Weinfest sind das 16.“ Und das soll auch so bleiben: „Wir wollen darauf nicht verzichten und nur an der ein oder anderen Stelle modifizieren“, sagte Schmidt-Harder. Vier verkaufsoffene Sonntage sowie alle anderen Veranstaltungen sind für 2020 wieder gesetzt. „Wären wir ein Hamburger Stadtteil, wären wir nach Altona der Stadtteil mit den meisten Veranstaltungen“, sagte sie.

Neu in diesem Jahr war der Shopping-Sonntag unter dem Motto „Happy Halloween“, bei dem auch der Westring mit einbezogen wurde. „Die Idee wurde von meiner Vorgängerin zusammen mit Thomas Schmeiser, Chef des Famila-Marktes am Rosenfeld, entwickelt, der selbst auch ein großer Halloween-Fan ist“, berichtete Schmidt-Harder. Das Feedback der Kaufleute sei positiv: „Es gab ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das haben wir lange nicht mehr in Pinneberg erlebt.“

Diskussionsbedarf gab es für Peter Thomsen (Grüne und Unabhängige). Ihn wurmt es, dass die Food-Trucker kein Geld an die Stadt zahlen müssen. „Das leuchtet mir nicht ein.“ Das Ladenöffnungszeitengesetz verlange einen besonderen Anlass, damit die Geschäfte sonntags öffnen dürfen, erwiderte Schmidt-Harder. „Das Food-Truck-Weekend ist ein sehr erfolgreiches Event. Wir brauchen diesen Aufhänger.“