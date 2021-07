Kreis Pinneberg in Kürze : DRK warnt vor Mangel an Blutreserven ++ Halstenbeker Firma hilft im Krisengebiet digital ++ Altenpflegerin verurteilt

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 30. Juli wichtig ist.

Schenefeld/Kreis Pinneberg In Deutschland gibt es aktuell einen massiven Mangel an Blutkonserven. Denn Corona-Pandemie und Urlaubszeit führen dazu, dass weniger gespendet wird. Das führt sogar so weit, dass geplante Operationen bald vielleicht verschoben werden müssen. Deshalb ruft das DRK verstärkt zur Blutspende auf. Die nächsten Termine im Kreis Pin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.