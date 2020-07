Gewinn-Sommer 2020 : Dritter Wochenpreis: Mit dem Trekkingrad „Jive” auf große Fahrt

An den Wochenenden in den Sommerferien starten wir jeweils die Verlosung eines attraktiven Wochenpreises. Dieses Mal: ein Fahrrad.

11. Juli 2020, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Das Radfahren boomt. Gerade jetzt in dieser Zeit, in der viele Menschen ihren Urlaub in Deutschland verbringen, erlebt das Fahrrad eine Renaissance – ob mit oder ohne elektrische Hilfe. Der A. Beig-Verlag verlost deshalb in der Aktion Gewinn-Sommer ein Trekkingrad der Heider Firma Böttcher im Wert von 1249 Euro, das von der Fahrradbörse Elmshorn, Langelohe 65, zur Verfügung gestellt wird.

Dank der fließenden Rahmenform sticht das Fahrrad direkt ins Auge und vermittelt eine moderne Interpretation des Trekkingrades. Die sportliche Optik wird von dem 13,3 Kilogramm leichten Aluminiumrahmen, den 28 Zoll Laufrädern und der Continental-City-Ride-Bereifung unterstützt, die auch auf ungeteerten Wegen Unebenheiten locker wegstecken.

Die hochwertige Bremse von Shimano verzögert sicher und präzise und garantiert unbeschwerten Fahrspaß. Der sportlich bequeme Sattel von Selle Royal unterstützt im Einklang mit den ergonomisch geformten Griffen das breite Einsatzspektrum des „Jives“ und sorgt für ein dynamisches Fahren.

Was ist der Gewinn-Sommer?

An den Wochenenden in den Sommerferien starten wir jeweils die Verlosung eines attraktiven Wochenpreises. Immer bis zum darauffolgenden Freitag haben alle Leserinnen und Leser Gelegenheit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Um die Chance auf einen der Gewinne zu erhalten, muss die jeweilige Rätselfrage richtig beantwortet werden:

Ein beliebter Elmshorner Sport ist?

A Eisstockschießen

B Faltrockbügeln

C Maibocktrinken