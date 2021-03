Voting des Tages : Dritte Welle im Anmarsch: Sollten Lockerungen zurückgenommen und der Lockdown verlängert werden?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

16. März 2021, 18:00 Uhr

Lockerungen für Handel, Schulen, Kitas und Freizeit, Hoffnung auf Osterurlaub – einen klaren Öffnungskurs in der Corona-Pandemie ist Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit seiner Jamaika-Koalition zuletzt in Schleswig-Holstein gefahren. Relativ niedrige Infektionszahlen sowie massiver Druck aus Wirtschaft und Gesellschaft standen dahinter. Gut eine Woche nach Inkrafttreten der jüngsten Lockerungen stehen diese wegen steigender Zahlen zum Teil wieder in Frage.

Am Mittwoch will Günther sagen, wie es weitergehen soll.

Wir fragen daher heute:

Dritte Welle im Anmarsch: Sollten Lockerungen zurückgenommen und der Lockdown verlängert werden? Ja, das sollte geschehen. Nein, es sollte aber auch vorerst keine weiteren Öffnungen geben. Nein, Deutschland und SH sollten weiter öffnen. zum Ergebnis

