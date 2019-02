Dreimal Erfolg auf Bundesebene

„Blende 2018“: Teilnehmer unserer Zeitung können auch bei der Endausscheidung überzeugen

von Karina Voigt

24. Februar 2019, 15:15 Uhr

Sönke Timmermann aus Schenefeld, Jörn Borkowsky aus Horst und Axel Broszies aus Hamburg – diese drei Leser unserer Zeitung konnten die Jury des bundesweiten Fotowettbewerbs für Zeitungsleser „Blende 2018“ überzeugen und erreichten Platzierungen auf Bundesebene. Den größten Erfolg erzielte dabei Broszies: Sein Foto „Vincent“ zum Thema Farbspiele erreichte Platz zehn. Timmermanns Foto „windzerzaust“ gewann Platz 91, Borkowsky erreichte mit „ausgespielt“ den 65. Platz, beide beteiligten sich in der Kategorie „lost places – verlassene Orte“.

Die Erfolge der drei auf Bundesebene sind beachtenswert: Insgesamt wurden knapp 80 000 Fotografien für den 44. Wettbewerb eingesandt. „Die Bildqualitäten der eingereichten Wettbewerbsbeiträge zu Blende 2018 sind visuell herausragend auf Spitzenniveau“, heißt es auf der Internetseite des Wettbewerbs.

Broszies Foto „Vincent“ zeigt ein Mädchen, das in Amsterdam eine Dahlie an ein Blumenbild von Vincent van Goghs Selbstportrait anbringt. „Das Bild ist spontan entstanden“, sagte Broszies im Gespräch mit unserer Zeitung. Er sei auf einer Amsterdam-Reise gewesen und habe am Vortag bereits gesehen, wie das Blumenbild aufgebaut wurde. „Als wir dann am nächsten Tag wiederkamen, stand da dieses kleine Mädchen, dessen Kleidung auch farblich so gut zu dem Bild passte. Da habe ich dann ein paar Fotos gemacht“, sagte Broszies.

Dass Broszies bei diesem Wettbewerbsdurchgang den zehnten Platz auf Bundesebene erreichen würde, hätte er nicht gedacht. „Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich war ja im Vorjahr bereits bundesweit auf Platz drei“, sagte er.

Sollte der Blende-Fotowettbewerb für Zeitungsleser auch in diesem Jahr wieder stattfinden, wird Broszies erneut mitmachen. „Für mich ist es Tradition, an diesem Wettbewerb teilzunehmen“, sagte er. Er äußerte allerdings Bedauern darüber, dass er seine Preise – unter anderem eine neue Kamera – in diesem Jahr vom Veranstalter direkt per Post erhält. „In den vergangenen Jahren sind wir für die Preisverleihung immer eingeladen worden. Das fand ich persönlicher und es hat mir gut gefallen“, sagte Brozsies.