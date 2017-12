Dreimal ausverkauftes Haus

vergrößern 1 von 3 Foto: Theotervereen Bossel-Hogenfiedel (2) 1 von 3

Drei Tage lang volles Haus, in der Johannes-Schneider-Halle zu Borstel-Hohenraden: Der Theotervereen Bossel-Hogenfiedel hat nach intensiven Proben am vergangenen Wochenende sein Weihnachtsmärchen „Robin Hood“ auf die Bühne gebracht, und tosenden Applaus, Lacher und im Anschluss viel Lob geerntet. „Eine Besucherin sagte sogar, es sei das beste Weihnachtsmärchen, das sie in Borstel-Hohenraden bisher erlebt hat“, berichtete Kerstin Baumann vom Theaterverein.

Die Geschichte von Robin Hood habe sowohl Kinder als auch Erwachsene begeistert – wenn auch Männer in Strumpfhosen bei dem ein oder anderen kleinen Zuschauer für Verwirrung sorgten: Ein Kind rief begeistert: „Du bist Peter Pan!“ in Richtung Bühne. Die Schauspieler reagierten gelassen. Eine solche Verwechslung habe sie zu kleinen Improvisationen und heiteren Kommentaren animiert, berichtet Baumann. Der Spaß, mit dem das Ensemble auf der Bühne agierte, sei erfolgreich auf das Publikum übertragen worden.

Die Geschichte handelt vom bösen, gemeinen und meistens eher trotteligen Sheriff von Notthingham, gespielt von Thorsten Werner mit seinem fiesen und hinterhältigen Gehilfen Jack das Wiesel (Jacob Eller), die den berüchtigten Robin Hood (Sebastian Dunse) fangen wollen. In weiteren Rollen waren Ralf Dierckes als Sir Richard, Finja Baumann als Marian, Michael Brochagen als Bruder Tack, Max Aschmutat als Griesgram, Andrea Heppner als Little John, Finn Springborn als Soldat, Cord Dreier als gefräßiger Bär und Anthony Voß als Sir Gisbourne zu sehen.



Einstudierte Schwertkampf- oder Traumszenen, ein Rap und die schauspielerische Leistung der alten Hasen, aber auch vieler Debütanten, machten das Weihnachtsmärchen des Theotervereens zu einer gelungenen Aufführung, die das kulturelle Leben in Borstel-Hohenraden auf ein Neues belebt hat.

Der Theaterverein hatte ein liebevoll gestaltetes Bühnenbild. Trotz vieler Umbauten bei geöffnetem Vorhang wurde es den Kindern nicht langweilig: Einmal in Robin Hoods Sherwood Forest eingetaucht, seien sie von Anfang bis Ende mit Spannung dabei geblieben. Der krönende Abschluss für die Kinder war ganz nach Borstel-Hohenradener Tradition der Auftritt des Weihnachtsmannes. Dieser lud einige von ihnen zu den Schauspielern auf die Bühne ein, wo auch sie einmal selbst vor Publikum rezitieren durften: Mutig sagten sie ein Gedicht auf.