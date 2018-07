Drei Werke – ein Konzert

Bruckners Messe erklingt in der Rellinger Kirche

von shz.de

19. Juli 2018, 16:00 Uhr

Ein Leckerbissen für die Musiker – und für das Publikum. So beschreibt Rellingens Kantor Oliver Schmidt das große Konzert, das er am 3. November in der Rellinger Kirche aufführen will. Drei Komponisten hat er dafür ausgewählt: Nielsen, Strauss, Bruckner. Um den drei Größen gerecht zu werden, hat er ein Aufgebot an Sängern und Musikern engagiert. Gleich fünf Solisten sind dabei: Charlotte Reese und Eva Koch reisen aus Düsseldorf an und teilen sich den Sopran, Carmen Bangert – ebenfalls aus Düsseldorf – singt Alt. Die Herrenstimmen sind der Tenor Jannes Philipp Mönninghoff aus Hamburg und natürlich Bassbariton Keno Brandt. Dazu gesellt sich die Rellinger Kantorei und das eigens zusammengestellte Symphonische Ensemble. „Es sind Musiker von nah und fern, Hochschuldozenten, Studenten und Berufsmusiker“, sagt Schmidt. „Alles nur Leute, die auch Lust auf das Programm haben.“

Was ist das Besondere daran? „Es wird ein Konzert vom Weltlichen ins Geistliche“, sagt Schmidt. Und zwar sehr weltlich: Thematisch startet der Abend mit einem Urlaubstag an der Ägäis. Den erlebte der dänische Komponist Carl Nielsen (1865-1931) bei seinem Sommerurlaub 1903 und war so inspiriert, dass er daraus Musik machte – die mal chromatische, mal fast klassische Helios Ouvertüre op. 17. „Es beginnt mit dem Sonnenaufgang und geht über in eine mittägliche brütend heiße Trägheit“, sagt Schmidt. Das Ende sei ein vielfarbiger Sonnenuntergang. „Das kann man in der Musik hören.“

Genau dort schließt das Lied „Im Abendrot“ von Richard Strauss (1864-1949) an. Es ist das vierte Lied aus dem Zyklus „Vier letzte Lieder“. Hier vollzieht sich der Wechsel auf die metaphorische Ebene: „Es ist ein etwas melancholischer, aber dankbarer Rückblick auf das Leben“, erläutert Schmidt. Joseph Eichendorff, der Dichter, dessen Text Strauss in seinem letzten „Letzten Lied“ vertonte, fragt am Ende: „Ist dies etwa der Tod?“ – in einer langsamen, aber dramatischen Modulation. Schmidt ergänzt: „Damit verknüpft ist die Frage: Habe ich alles erledigt und was kommt nach dem Tod?“

Eine Antwort liefert Anton Bruckner (1824-1896) mit seiner Messe in f-Moll – eines der bekanntesten Chorwerke der Romantik. „Die Nachricht ist: Da kommt was und es wird gut sein“, sagt Schmidt. Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang das triumphierende Credo, zu deutsch „ich glaube“. „Bruckner ist bereit, die Grenzen des eigenen Wissens zu benennen und darüber hinaus zu glauben. Auch über das hinaus, was der Mensch versteht.“

Mit diesem langen Bogen möchte Schmidt die Rellinger in den November schicken. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Vorverkauf ist gerade gestartet (siehe Infokasten).