Drei Tage für ein Musical

70 Jugendliche studieren seit Sonntag „Isaak“ ein / Heute wird es erstmals aufgeführt / Morgen kommt das Ensemble nach Halstenbek

Hoisdorf / Halstenbek | Anstatt in den Herbstferien die unterrichtsfreie Zeit zu genießen, haben sich 70 Jugendlich ganz schön viel Arbeit aufgehalst: Seit vergangenem Sonntag studieren sie in Hoisdorf im Kreis Stormarn das Musical „Isaak“ ein. Und da die erste Aufführung bereits heute Abend in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg ansteht, hatten sie nur drei Tage lang die Chance, Texte, Melodien, Gesänge und Abläufe zu lernen. „Die Jugendlichen proben in der Regel zwischen 7 und 22 Uhr“, sagt Andreas Grenz (Foto), der das vom Verein Adonia bundesweit organisierte Musical-Projekt ehrenamtlich begleitet. Der Clou, so Grenz: „Die Jugendlichen lernen in relativ kurzer Zeit, gemeinsam etwas Tolles zu erreichen.“ Es sei schön zu sehen, wie begeistert die Mädchen und Jungen, die sich meist vorher nicht kannten, bei der Sache wären, welcher Spirit sich entwickle, das vom Verein selbst geschriebene Musical auf die Bühne zu bringen – auch wenn nicht immer alles perfekt laufe, so Grenz.

„Isaak“ wird nach Henstedt-Ulzburg morgen nach Halstenbek, am Freitag nach Neumünster und am Sonnabend nach Schleswig kommen. Das Stück handelt von dem gleichnamigen Jungen, der eine dreitägige Reise mit seinem Vater unternimmt, für den es die schwerste Prüfung seines Lebens wird; denn nur er weiß, dass seinem Sohn in Morija der Tod droht. Während der Reise lernt Isaak die Geschichte seiner Familie kennen, erfährt, warum er ein Wunschkind ist, und staunt über den unsichtbaren, rätselhaften Gott Abrahams.

„Die Musicals haben immer eine christliche Botschaft“, erläutert Grenz, ohne zu verraten, welche es diesmal ist. Doch stünde das christliche Thema Nächstenliebe auch im Fokus des Projekts: Die 70 Jugendlichen seien eine Woche zusammen auf engstem Raum, schufen etwas gemeinsam – ohne Blick auf die Herkunft, soziale oder finanzielle Verhältnisse. „Es gibt keinen Streit, es gibt kein Mobbing, es gibt mal kein Handy“, sagt Grenz, dessen Kinder selbst sehr gern bei dem Projekt dabei seien.

„Ich mache mit, weil es einfach Spaß macht“, sagte Teilnehmer Lukas (Foto) am Rande einer Probe am Montagabend in Hoisdorf. „Ich habe zwar keine Hauptrolle, aber singe ein Solo. Wir sind alle gespannt, wie die Auftritte werden.“ Die Proben seien zwar anstrengend, aber auch lustig. Und in der Tat: Die Stimmung in der Gemeinde ist konzentriert und gelöst zugleich.

Viermal treten die Mädchen und Jungen jeweils vor etwa 500 Zuschauern in Schleswig-Holstein auf. Während der Zeit touren die 12 bis 19 Jahre alten Jugendlichen durchs Land, übernachten bei Familien, die ihnen kostenfrei Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Da das Projekt weitestgehend ehrenamtlich getragen wird, ist der Eintritt zu den Konzerten in Henstedt-Ulzburg, Halstenbek, Neumünster und Schleswig kostenlos; es wird lediglich um eine Spende gebeten. Während der Herbstferien werden bundesweit zahlreiche Trainingscamps von Adonia organisiert, da „Isaak“ in einem sehr kurzen Zeitraum auf 220 Bühnen dargeboten wird. Das Ziel von Adonia ist nach eigenen Angaben die christliche Chor- und Jugendarbeit. Der Verein verstehe sich aber als überkonfessionell.